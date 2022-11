Wonderkid Hingga GOAT! Rekor Mustahil Lionel Messi Bersama Argentina Di Piala Dunia

Rekor terbaru Lionel Messi untuk Argentina menggarisbawahi berapa lama ia mampu berada di puncak dunia sepakbola.

Superstar Paris Saint-Germain itu sukses membintangi kemenangan krusial Argentina 2-0 atas Meksiko dalam laga kedua Grup C, Minggu (27/11) dini hari WIB.

Dalam laga di Lusail Stadium tersebut, Messi mencetak gol pemecah kebuntuan Albiceleste pada menit ke-64, sebelum digenapkan oleh Enzo Fernandez tiga menit jelang laga selesai.

Messi sekarang secara bersamaan menjadi pemain termuda dan tertua yang mencetak gol dan assist dalam pertandingan Piala Dunia sejak 1966.

Ia pertama kali melakukannya sebagai pemain termuda bersama Argentina pada usia 18 tahun 357 hari saat menghadapi Serbia di Piala Dunia 2006 dan sekarang sebagai yang tertua pada usia 35 tahun 155 hari lawan Meksiko.

1 - Lionel Messi is now both the youngest (18y 357d vs Serbia in 2006) and the oldest (35y 155d vs Mexico today) player to both score and assist in a single World Cup game since the start of the 1966 tournament. Longevity. pic.twitter.com/e6Ak6fmI8l