Meskipun perpisahan yang menyedihkan... Timnas Mesir disambut meriah setelah Piala Dunia

Tim nasional Mesir disambut meriah setelah kembali dari Piala Dunia 2026, meskipun harus tersingkir dari turnamen tersebut secara dramatis.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar, setelah kalah dari Argentina dengan skor 2-3, hari Selasa ini, di Stadion Atlanta, padahal sebelumnya mereka sempat memimpin dengan skor 2-0.

Jawhar Nabil, Menteri Pemuda dan Olahraga Mesir, mengatakan dalam wawancara dengan program “Huna Al-Mundial 2026” di saluran “Al-Nahar”: “Karakter tim nasional Mesir berubah secara drastis, sesuatu yang tidak kami duga.”

Ia menambahkan: “Hal itu terjadi berkat para pemain yang gigih, berjuang di lapangan, memiliki rasa patriotisme, semangat, dan tujuan yang jelas, serta kepemimpinan teknis dan nasional yang sangat dihormati dan profesional, baik dalam hal pemilihan pemain, pergantian pemain, maupun cara menangani mereka.”

Ia menyimpulkan: “Akan ada sambutan massal yang sangat besar dari masyarakat, tanpa diarahkan oleh siapa pun, melainkan berasal dari dorongan nasionalisme. Kita telah melihat apa yang dilakukan komunitas Mesir di Amerika Serikat terhadap tim nasional Mesir.”