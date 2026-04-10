Meskipun mendukung Milan, Inter memburu seorang pemain asal Maroko

Inter Milan bersiap untuk mengajukan tawaran resmi guna merekrut seorang pemain asal Maroko guna memperkuat sayap kiri tim pada musim panas mendatang.

Menurut situs "Calcio Mercato" Italia, Inter siap membayar 4,2 juta euro, yang dibayarkan secara cicilan, serta menyertakan klausul yang memberikan klub Belgia, Mechelen, 10% dari nilai penjualan kembali Mounir Zakri di masa depan, demi merekrut talenta Maroko tersebut pada musim panas mendatang.



Liga Italia gratis di stc tv untuk pelanggan paket Biti Fiber, Mufotter 4, Max, dan Pro 4 & 5

Perlu dicatat bahwa Zakri mahir bermain di posisi bek kiri dan gelandang kiri.

Zakri, yang lahir pada tahun 2008, merupakan salah satu talenta terkemuka di skuad timnas Maroko U-17, di mana ia meraih gelar Piala Afrika U-17 setelah menang di final melawan Mali melalui adu penalti. Selain itu, pemain ini juga mendapat perhatian kuat dari klub Inggris Brentford, yang menjadikannya sebagai calon pengganti potensial untuk kepergian Rico Henry pada Juni mendatang.

Mengenai keputusannya untuk mewakili Maroko meskipun lahir di Brussel, Zakri menegaskan bahwa pengabaian dari Federasi Sepak Bola Belgia terhadap dirinya adalah alasan utamanya. Dalam wawancara dengan surat kabar "La Dernière Heure", ia mengatakan: "Saya merasa sebagai orang Belgia dan Maroko, tetapi saya mencoba bermain untuk Belgia dan tidak pernah dipanggil, sementara Maroko berinvestasi pada potensi saya dan lebih percaya pada saya. Saya tidak merasakan hal itu dengan Belgia yang menganggap saya tidak cukup baik. Maroko telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan berada di barisan tim nasional adalah kebanggaan bagi saya."



Dia menambahkan: "Saya mendapatkan banyak pengalaman dengan bermain bersama tim utama, dan minat dari klub-klub besar tidak memengaruhi keputusan saya. Keputusan untuk tetap bersama Michelín berasal dari diri saya sendiri dan saya tidak menyesalinya. Bahkan jika Milan, klub favorit saya, tertarik pada saya, saya tidak akan bergabung dengan mereka saat ini. Saya hanya memiliki satu tujuan, yaitu lolos ke Liga Champions, tetapi yang terpenting, saya harus membangun reputasi di sini."



