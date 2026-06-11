Meskipun cedera... Donis tetap mengandalkan Al-Aqidi di Piala Dunia

Nawaf Al-Aqidi, kiper tim nasional Saudi Arabia, terus berjuang melawan waktu untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026, setelah bergabung dengan pemusatan latihan "Al-Akhdar" dalam kondisi cedera yang membuatnya tidak bisa mengikuti seluruh sesi latihan selama beberapa waktu terakhir.

Al-Aqidi telah menjalani program rehabilitasi intensif sejak tiba di kamp tim nasional, dalam upaya memulihkan kebugaran fisik dan teknisnya sebelum dimulainya kompetisi, di bawah pengawasan terus-menerus dari tim medis dan teknis.

Meskipun ada keraguan seputar kondisinya dalam beberapa hari terakhir, pelatih timnas Saudi asal Yunani, Georgios Donis, tetap memasukkan kiper tersebut dalam pilihan utamanya, bahkan ingin mengandalkannya sebagai kiper utama selama kompetisi Piala Dunia jika ia mendapat lampu hijau secara medis.

Baca juga.. Rencana Kembalinya Sang Mentor.. Federasi Mendekati Keputusan Pengganti Conceição

Dan menurut apa yang diungkap oleh program "Nadina", Al-Aqidi akan menjalani tes kebugaran dan medis yang menentukan dalam beberapa jam ke depan untuk mengevaluasi kemampuannya berpartisipasi dalam pertandingan, sebelum keputusan akhir mengenai kesiapannya diambil.

Peraturan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memberikan keleluasaan kepada tim-tim peserta dalam menangani cedera kiper, di mana penggantian kiper yang cedera diperbolehkan hingga 48 jam sebelum jadwal pertandingan, yang memberikan ruang tambahan bagi staf teknis untuk menangani situasi ini dengan hati-hati.

Dalam konteks terkait, program tersebut mengungkapkan bahwa rombongan tim nasional Saudi belum menerima bus resmi untuk partisipasinya dalam turnamen tersebut, dan bus tersebut akan diterima segera setelah rombongan tiba di kota Miami, Amerika Serikat.

Selain itu, disebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah menugaskan dua perwakilan untuk mendampingi rombongan tim nasional Saudi secara terus-menerus selama perjalanan mereka antar kota di Amerika, sebagai bagian dari prosedur regulasi yang berlaku bagi tim-tim peserta Piala Dunia.

Masalah penjaga gawang merupakan salah satu isu terpenting yang menjadi perhatian staf teknis timnas Saudi menjelang kick-off, terutama mengingat kepercayaan besar yang dimiliki Al-Aqidi di dalam tim, setelah ia berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penjaga gawang terkemuka Saudi dalam beberapa tahun terakhir.

Para penggemar Saudi menanti hasil tes akhir sang kiper, dengan harapan ia siap untuk berpartisipasi dan memimpin barisan pertahanan timnas Saudi selama ajang global yang dinantikan tersebut.