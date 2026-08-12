Sebuah laporan media menyatakan pada hari Rabu ini bahwa Liverpool menerima apa yang bisa disebut sebagai hukuman, setelah beberapa tahun berlalu dari sebuah peristiwa politik besar di benua Eropa.

Referendum keluarnya Inggris dari Uni Eropa "Brexit" pada awal tahun 2020 menimbulkan perubahan mendasar di pasar transfer Inggris, karena para bintang dari negara-negara Eropa kini masuk dalam daftar pemain asing, sehingga harga mereka pun melonjak secara signifikan.

Meski demikian, Liga Primer Inggris berhasil menemukan sejumlah celah untuk mempercepat prosedur izin kerja, tetapi sistem ini tidak lepas dari kekurangan, dan Ifeanyi Ndukwe yang lahir di Wina pada tahun 2008 merasakan dampak dari hal tersebut.

Nama Ndukwe pertama kali mencuat selama Piala Dunia U-17 terakhir. Faktanya, ia, bersama Johannes Moser, menjadi pemain inti di timnas Austria, yang kalah tipis di partai final melawan Portugal.

Hingga momen itu, timnas Austria hanya kebobolan satu gol sepanjang turnamen, dan itu terjadi saat melawan Selandia Baru di fase grup. Ndukwe juga mencetak gol ke gawang Inggris di babak 16 besar.

Ndukwe, investasi masa depan bagi Liverpool

Penampilannya tidak berlalu begitu saja, sehingga Liverpool bergegas merekrutnya sebagai investasi masa depan. Klub itu membayar tiga juta euro kepada Austria Wina, klub yang bersamanya ia belum pernah memainkan satu pertandingan resmi pun. Debutnya tertunda hingga Mei lalu, dan itu menjadi salah satu alasan utama yang menghalangi Liverpool untuk mendaftarkannya sebagai pemain inti.

Menurut lembaga penyiaran Inggris (BBC), Ndukwe, yang genap berusia delapan belas tahun pada Maret lalu, tidak memenuhi syarat untuk memperoleh izin kerja di Britania Raya.

Sebab setelah Inggris keluar dari Uni Eropa, para pemain asing membutuhkan persetujuan dari Asosiasi Sepak Bola Inggris untuk mendapatkan visa kerja.

Persetujuan ini bergantung pada sistem poin - dengan batas minimum 15 poin - yang pada dasarnya menilai partisipasi di liga-liga besar. Semakin tinggi peringkat pemain di UEFA, semakin banyak poin yang ia peroleh.

Namun ini bukan satu-satunya cara. Ada pula yang disebut "pusat kontribusi istimewa untuk elite", yang diperuntukkan bagi pemain yang tidak mendapatkan poin yang cukup dalam sistem "permainan keunggulan".

Ada batas maksimum empat pusat, dan itu ditentukan berdasarkan partisipasi pemain-pemain Inggris di tim selama musim sebelumnya. Pemain harus mencapai 35% dari menit bermain, tetapi Liverpool tidak memenuhi syarat ini, dan hanya mampu memperoleh satu pusat, yang dialokasikan untuk Moor Talla Ndiaye.

Liverpool benar-benar menyadari situasi ini, dan telah berencana meminjamkan Ndukwe. Meski demikian, Andoni Iraola mengandalkannya selama masa persiapan musim baru mengingat banyaknya cedera yang menimpa jantung pertahanan, yang meliputi Joe Gomez, Jarell Quansah, dan Leoni, dan penampilannya memukau semua orang.

Penerus Van Dijk di Liverpool

Van Dijk berkata setelah pertandingan melawan Monaco, saat mereka bermain bersama di jantung pertahanan: "Dia bakat yang luar biasa dan ingin belajar. Saya sudah berbicara dengannya sebentar selama beberapa hari terakhir."

Pada hari itu, meski Liverpool kalah, Ndukwe menunjukkan di Stadion Anfield mengapa ia memiliki kemampuan untuk menjadi penerus Van Dijk.

Sebab meski tingginya 1,98 meter, ia bergerak dengan kelincahan yang mengingatkan pada Virgil, menutup area yang luas di lapangan, menguasai bola-bola atas, dan yang terpenting, ia menjadi ancaman bagi lawan hanya dengan keberadaannya.

Dalam pertandingan melawan Monaco, selama babak pertama saja, ia melakukan enam intersepsi dan memenangkan seluruh duelnya (4/4). Selain itu, ia hanya melakukan satu kesalahan operan (23/24).

Ia tidak terkesan sebagai bek muda berusia delapan belas tahun yang minim pengalaman di level elite. Bahkan Van Dijk menerima situasinya saat ini dalam jangka pendek dengan jiwa sportif.

Ia berkata: "Saya tahu dia akan dipinjamkan, dan itu disayangkan. Saya tidak tahu persis aturannya, tetapi kenyataannya dia akan dipinjamkan, dan ke mana pun ia pergi, ia harus belajar, berkembang, dan siap untuk kembali."

Menyikapi situasi ini, agennya menyatakan bahwa peminjaman itu "bisa menjadi peluang emas bagi Ndukwe", serta menandaskan bahwa "klub-klub besar Eropa telah menunjukkan minat besar terhadapnya".

Liverpool ingin agar ia mengumpulkan poin yang diperlukan secepat mungkin supaya bisa kembali pada Januari mendatang. Meski demikian, klub menyadari nilai Ndukwe dan berupaya mengambil keputusan yang tepat agar tidak menghambat perkembangannya.