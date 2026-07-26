Aymeric Laporte, partner ideal Pau Cubarsi di jantung pertahanan timnas Spanyol yang menjuarai Piala Dunia, menawarkan jasanya kepada Barcelona pada fase akhir turnamen tersebut.

Bek Athletic Bilbao itu mendapat apresiasi besar berkat kualitas dan penampilan gemilang yang ia tunjukkan bersama "La Roja" di Piala Dunia, sebagai kelanjutan dari perjalanan panjangnya. Namun demikian, ia tidak masuk dalam rencana manajemen olahraga Barcelona pada musim 2026-2027, menurut surat kabar Katalan "Mundo Deportivo".

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Pelatih Hansi Flick tidak merasa ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat lini pertahanan, mengingat ia memiliki cukup banyak opsi, seandainya tidak ada pemain yang pergi.

Pelatih asal Jerman itu juga sepenuhnya percaya kepada Gerard Martin sebagai opsi di posisi bek kiri. Tim ini juga memiliki Eric Garcia, Andreas Christensen, dan Ronald Araujo seandainya ia tidak pergi, di samping Jules Kounde serta bek muda Alvaro Cortes.

Barca Khawatir akan Masalah

Selain itu, informasi yang sampai ke Barcelona menunjukkan bahwa kontrak Laporte tidak memuat klausul pelepasan, yang berarti mendatangkannya akan membutuhkan negosiasi langsung dengan Athletic Bilbao, mengingat pemain tersebut terikat dengan klub Basque itu hingga tahun 2028.

Barcelona tidak ingin terjerumus ke dalam lebih banyak masalah, setelah rangkaian polemik yang terjadi pada kasus Nico Williams selama musim panas 2024 dan 2025, dan hal ini menjadi hambatan tambahan bagi upaya apa pun untuk mendatangkan Laporte.

Bek Prancis-Basque itu sebenarnya sudah masuk dalam agenda Barcelona pada masa Luis Enrique melatih tim, tetapi Athletic tidak ingin bernegosiasi dengan klub Katalan tersebut, dan hanya menunjuk pada nilai klausul pelepasan dalam kontrak pemain, yang mencapai 65 juta euro. Pada akhirnya, Manchester City membayar nilai tersebut untuk mendatangkannya, pada Januari 2018.

Selama berada di Inggris, Laporte juga berusaha mendekat ke Barcelona dalam lebih dari satu kesempatan, tetapi keterbatasan finansial yang dialami Blaugrana menghalangi terwujudnya transfer tersebut, sebelum akhirnya Laporte berlabuh di Al Nassr Arab Saudi selama musim 2023-2024.

Pada September 2025, bek tersebut kembali ke Athletic, untuk melanjutkan perjalanan kariernya di Stadion San Mames.