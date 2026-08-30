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Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Meski Jesus Sudah Datang, Barcelona Enggan Menyerah dalam Perburuan Alvarez

Transfers
LaLiga
Barcelona
Atletico Madrid
J. Alvarez
G. Jesus
Spanyol

Kedatangan Jesus tidak berarti menutup jalan bagi Alvarez

Barcelona sudah sangat dekat untuk merampungkan transfer Gabriel Jesus, penyerang Arsenal, dengan nilai 10 juta euro, dalam kesepakatan cepat yang telah mendapat persetujuan pelatih Hansi Flick.

Barcelona akan mampu memulai perjalanannya di Liga Champions Eropa menghadapi Feyenoord dengan penyerang murni yang baru; sebab tim akan mendapatkan bagian yang paling mereka butuhkan dibanding yang lain, menyusul kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa kedatangan Jesus ke Barcelona tidak berarti menutup jalan yang telah mulai ditempuh Barcelona sejak beberapa pekan lalu, yaitu upaya merekrut Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid.

Barcelona mengakui bahwa sikap yang diambil Atletico Madrid membuat penyelesaian kesepakatan sebelum penutupan bursa transfer saat ini menjadi hal yang mustahil, dan karena itu klub Katalunya tersebut memutuskan untuk menunda pergerakannya.

Tujuannya adalah mencoba lagi pada Januari mendatang, saat bursa transfer musim dingin dibuka, karena kondisinya mungkin berbeda pada saat itu.

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Menghadapi kekerasan hati Atletico, Barcelona memutuskan untuk tidak menambah tekanan lebih jauh terhadap situasi pada tahap akhir bursa transfer.

Namun ada perbedaan antara mundur sekarang dan melepaskan kesepakatan sepenuhnya, sebab Julian Alvarez masih menjadi target prioritas bagi proyek Barcelona, dan klub ingin membiarkan pintu tetap terbuka selama beberapa bulan ke depan.

Barcelona menilai bahwa 4 bulan dapat mengubah lanskap secara signifikan, dan situasi olahraga Atletico Madrid, hubungan antara Julian dan suporter tim Madrid tersebut, serta di atas segalanya, keinginan pemain itu sendiri, akan menjadi faktor penentu untuk mengetahui apakah ada kemungkinan membuka kembali berkas ini pada Januari mendatang.

Tampaknya bulan Januari memang telah menjadi kesempatan berikutnya untuk mengetahui apakah tembok yang dibangun Atletico Madrid akan tetap sekokoh dan tak tertembus seperti sekarang, ataukah berjalannya waktu pada akhirnya akan membuka jalan untuk mewujudkan keinginan Barcelona.

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