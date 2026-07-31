Laporan-laporan dari Spanyol memastikan bahwa pemain Mesir, Hesham Hassan, winger Real Oviedo, masih ragu terkait kepindahan ke Liga Profesional Arab Saudi selama periode transfer musim panas saat ini, meski telah menerima tawaran finansial yang sangat besar.

Menurut surat kabar "La Nueva España", tawaran dari Arab Saudi dianggap sebagai yang paling serius sejauh ini, sekaligus memenuhi harapan manajemen Real Oviedo dari sisi finansial, namun sang pemain masih lebih memilih untuk melanjutkan kariernya di Eropa, dan menunggu datangnya tawaran dari liga-liga yang lebih kompetitif sebelum mengambil keputusan akhirnya.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Hassan telah kembali ke latihan Real Oviedo setelah selesainya keikutsertaannya di Piala Dunia 2026, dan tetap pada pendiriannya yang menolak kepindahan ke Arab Saudi untuk saat ini, meskipun tawaran itu mencakup kontrak jangka panjang dan gaji yang jauh melampaui apa yang bisa ia dapatkan di Spanyol.

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Surat kabar itu menegaskan bahwa penjualan sang pemain menjadi prioritas besar bagi manajemen Oviedo, sebab hasil finansial dari transaksi tersebut akan memungkinkan klub untuk menaikkan batas gaji yang ditetapkan oleh Liga Spanyol, dan selanjutnya menuntaskan kesepakatan-kesepakatan baru sebelum musim dimulai.

Surat kabar itu menambahkan bahwa Oviedo berencana memanfaatkan nilai penjualan Hassan untuk mendanai transfer bek asal Argentina, Kevin Lomonaco, yang menjadi salah satu target utama klub musim panas ini, namun penyelesaian kesepakatan itu masih bergantung pada penuntasan masa depan sang winger Prancis.

Surat kabar itu menutup dengan menyebutkan bahwa kilau penampilan Hassan di Piala Dunia, terutama saat menghadapi timnas Argentina, telah menaikkan nilai pasarnya secara signifikan, namun klub tidak mengharapkan mendapatkan nilai klausul pelepasan sebesar 12 juta euro, seiring berlanjutnya negosiasi dan penantian sikap akhir sang pemain terhadap tawaran dari Arab Saudi.