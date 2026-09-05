Setelah kekalahan dari Real Betis (1-0) di Stadion La Cartuja, kemarin Jumat dalam laga La Liga, dan di tengah ketegangan yang jelas menyelimuti suasana, pelatih Los Blancos, Jose Mourinho, tetap berpegang pada rutinitas seperti biasa usai setiap pertandingan, dengan menjabat tangan para pemainnya dan pemain lawan.

Namun ada satu momen yang menarik perhatian. Ketika pelatih asal Portugal itu tiba di hadapan Vinicius Junior, sang pemain Brasil awalnya mengulurkan tangan, tetapi saat Mourinho tampak ingin mengatakan sesuatu kepadanya, striker itu terus berjalan tanpa berhenti, sehingga mengakhiri jabat tangan dengan cepat.

Sebuah gestur singkat, tetapi cukup mencolok untuk menyebar luas di media sosial, di mana banyak orang menganggapnya sebagai ungkapan kerenggangan terhadap sang pelatih, menurut surat kabar "Sport"asal Catalonia.

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Gambar-gambar yang diambil dari tribun tidak memungkinkan untuk memastikan secara tepat apa yang terjadi di antara keduanya. Namun tampaknya Mourinho berbicara kepada sang pemain Brasil selama beberapa saat, sementara Vinicius melanjutkan langkahnya setelah kontak pertama itu, tanpa tinggal untuk berbicara dengan pelatihnya.

Bisa jadi hal itu hanya sebuah reaksi, yang muncul akibat kekecewaan setelah kekalahan, tetapi pemandangan tersebut memperoleh makna yang lebih besar karena konteks yang mengelilingi kedua belah pihak.

Sebab Mourinho adalah salah satu pembela paling menonjol bagi Vinicius secara terbuka sejak ia menangani Real Madrid. Setelah kemenangan atas Espanyol pada pekan pertama, pelatih asal Portugal itu membela sang pemain menghadapi gesekan-gesekan yang terjadi dalam pertandingan, dan berkata: "Vinicius bukan orang suci, tetapi apa yang dilakukan terhadapnya berlebihan," ia juga menyamakan apa yang dialaminya dengan "perundungan".

Karena itulah gestur tersebut tampak lebih menarik perhatian - menurut "Sport" - sebab Vinicius sendiri pernah menjadi tokoh utama dalam pemandangan serupa dengan Mourinho, meski sang pelatih berulang kali menegaskan sejak awal musim bahwa ia memahami karakter sang pemain Brasil, dan bahwa semua orang harus mendukung serta melindunginya.

Insiden Alonso

Pemandangan ini tak pelak mengingatkan pada insiden lain yang melibatkan Vinicius pada musim lalu bersama Xabi Alonso, meski yang itu lebih tajam.

Pada El Clasico yang berlangsung pada Oktober 2025, sang pemain Brasil meninggalkan lapangan dengan jelas dalam keadaan marah setelah pelatih memutuskan untuk menggantinya, dan ia memprotes dengan isyarat saat menuju garis tepi, sebelum langsung menuju ruang ganti tanpa menjabat tangan Alonso.

Gestur Vinicius, kemarin Jumat, bisa jadi hanya akibat dari ketegangan dan kekecewaan usai kekalahan yang menyakitkan, tetapi setelah semua yang terjadi pada sang pemain Brasil musim lalu, semua tindakannya kini berada di bawah pengawasan, terutama ketika pelatih itu sendiri menjadi bagian dari pemandangan tersebut.

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