Sebuah laporan media mengungkap bahwa salah satu bintang Real Madrid semakin dekat untuk hengkang pada bursa transfer musim dingin mendatang, seiring pelatih asal Portugal Jose Mourinho yang tidak mengandalkannya serta adanya banyak opsi lain di posisinya.

Situs "Foot Mercato" menyatakan bahwa Mourinho menghadapi tugas berat dalam mengambil sejumlah keputusan, mengingat ia memiliki skuad yang penuh dengan bintang dan pemain istimewa.

Hal ini terutama berlaku di lini serang. Musim panas ini, Mourinho mengizinkan Gonzalo Garcia pindah ke Fulham. Awalnya ia mempertahankannya karena terkesan dengan penampilannya selama masa persiapan musim. Namun pada akhirnya ia mengizinkannya pergi, dan meminta Real Madrid untuk merekrut penyerang seperti Joselu, yakni pengganti mumpuni yang mampu mencetak gol.

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Dengan demikian, Real Madrid menawarkan Carlos Espai kepadanya. Hal ini tidak menyenangkan bagi pemain Brasil Endrick, yang mendapati dirinya berhadapan dengan pesaing baru.

Bahkan banyak pihak yang mengira bahwa pemain Brasil tersebut, yang kembali ke Madrid setelah enam bulan yang relatif bagus dalam masa peminjaman ke Lyon (8 gol, 8 assist dalam 21 pertandingan), akan kembali dipinjamkan.

Namun Jose Mourinho menolak hal itu. Ia menjelaskan kepada Endrick bahwa ia mengandalkannya untuk bermain di lini serang atau di sayap kanan. Masalahnya, persaingannya ketat, dan pemain berusia 20 tahun itu kecil kemungkinan mendapatkan menit bermain yang cukup.

Di lini serang, Kylian Mbappe (27 tahun, 5 gol dalam 5 pertandingan) dianggap sebagai pilihan pertama tak tergoyahkan di mata tim pelatih. Carlos Espai (21 tahun, satu gol dalam 4 pertandingan) sedang dalam proses menjadi penggantinya.

Adapun untuk posisi sayap kanan, pemain internasional Brasil itu juga memiliki hal yang perlu dikhawatirkan. Jika kita mengesampingkan Rodrygo (25 tahun) yang masih dalam masa pemulihan, maka Endrick harus bersaing dengan Yan Diomande, yang dibeli seharga 140 juta euro (termasuk bonus), dan Brahim Diaz (27 tahun, satu assist dalam 3 pertandingan).

Kita juga tidak boleh melupakan Arda Guler (21 tahun, satu gol dan satu assist dalam 4 pertandingan) yang sebelumnya pernah bermain di posisi ini.

Dengan kata lain, penyerang Brasil itu harus berjuang untuk mendapatkan menit bermain. Ia juga perlu membuktikan dirinya dengan cepat.

Hingga saat ini, ia belum mampu tampil dalam satu pun pertandingan resmi musim ini. Ia mengalami cedera otot yang menghalanginya untuk memulai musim baru tepat pada waktunya.





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Pada hari Senin, Jose Mourinho memberikan kabar terbaru: "Besok (Selasa) mungkin ia siap bermain 5 atau maksimal 10 menit. Itu saja. Ia berlatih bersama tim untuk pertama kalinya kemarin. Ia belum bermain sejak... Budapest atau Austria, dalam pertandingan persahabatan. Ia belum cukup bugar untuk bermain lebih dari 5 hingga 10 menit."

Ia melanjutkan: "Namun mengingat banyaknya posisi kosong di bangku cadangan, ia ada di sini. Dan mungkin ia akan bermain 5 menit. Ia adalah pemain menyerang, dan akan bermain di posisi ujung tombak. Tenang saja, ia tidak akan menjadi bek sayap atau bek tengah. Ia akan menjadi penyerang."

Dalam pertandingan Real Madrid melawan Inter, pemain kelahiran tahun 2006 itu tetap terkurung di bangku cadangan, dan meskipun ia belum menunjukkan seluruh potensinya, pemain Brasil itu akan mendapatkan beberapa kesempatan.

Ketika ditanya oleh surat kabar "The Athletic", seorang sumber yang dekat dengan Real Madrid menjelaskan bahwa klub ibu kota itu berhati-hati mengenai kepulihannya untuk menghindari kemunduran apa pun, dengan mengatakan: "Ia percaya diri karena Mourinho memberitahunya bahwa ia akan menjadi pemain penting dan akan mendapatkan menit bermain yang cukup."

Namun hal itu tidak menenangkan kubu Endrick. "The Athletic" mengungkap bahwa sebagian orang dekat penyerang itu "meragukan keberlanjutan menit bermainnya, dan karena itulah akan dilakukan evaluasi sebelum periode transfer musim dingin."

Memang, surat kabar Inggris itu menyebutkan bahwa Real Madrid akan mengevaluasi kembali situasinya pada Januari dan bahwa peminjamannya kembali merupakan hal yang sangat mungkin terjadi. Hal ini memberikan tekanan pada sang pemain, yang menyadari bahwa klubnya tidak menutup kemungkinan opsi tersebut.

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