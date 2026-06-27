Mesir menyia-nyiakan peluang... Maroko mempertahankan prestasi uniknya

Tim nasional Maroko mempertahankan prestasi unik di dunia sepak bola Arab dalam Piala Dunia, setelah tim nasional Mesir lolos ke babak kedua edisi kali ini sebagai runner-up di grupnya.

Timnas Mesir mencatatkan lolos bersejarah untuk pertama kalinya ke babak 16 besar setelah bermain imbang 1-1 yang menegangkan melawan Iran pada Sabtu pagi ini dalam pertandingan ketiga Grup G.

Tim Firaun mengakhiri babak penyisihan grup dengan raihan 5 poin di posisi kedua, di belakang pemuncak klasemen Belgia berdasarkan selisih gol, sementara tim nasional Iran masih menunggu hasilnya sebagai salah satu dari tiga tim terbaik (3 poin dan selisih gol 0).

Timnas Mesir sebenarnya bisa lolos sebagai juara grup jika menang atas lawannya dari Asia itu, namun mereka hanya mampu bermain imbang sementara Belgia menghancurkan Selandia Baru 5-1.

Dengan demikian, timnas Maroko mempertahankan prestasinya sebagai satu-satunya tim Arab yang berhasil memuncaki grupnya di Piala Dunia, menurut jaringan "Opta".

Hal ini terjadi dua kali, yaitu pada tahun 1986 dan 2022.

Sementara itu, timnas Maroko lolos ke babak 16 besar di edisi kali ini, namun melalui jalur peringkat kedua.

Timnas Maroko dan Mesir saat ini menjadi wakil Arab di babak 16 besar Piala Dunia, sementara timnas Aljazair masih memiliki peluang untuk menyusul mereka, namun tidak akan mampu memuncaki grupnya.

Peringkat tertinggi yang bisa diraih Tim Hijau di Grup 10 adalah posisi kedua dengan 6 poin jika mereka menang atas Austria besok pagi, karena timnas Argentina telah memastikan posisi teratas dengan 6 poin sebelum bertanding melawan Yordania, mengingat mereka unggul dalam head-to-head melawan perwakilan Afrika dan Eropa.