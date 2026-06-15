Mesir mengulang kemenangan atas Aljazair saat menghadapi Belgia

Tim nasional Mesir berhasil memimpin atas Belgia berkat gol Imam Ashour di babak pertama, sehingga Firaun mencatatkan keunggulan bersejarah yang langka di Piala Dunia, sebelum Romelu Lukaku menyamakan kedudukan menjadi 1-1 segera setelah masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua.

Belgia belum pernah kalah dalam pertandingan pembuka Piala Dunia sejak 1986, dengan mencatatkan 5 kemenangan dan 2 hasil imbang dalam 7 pertandingan pembuka terakhir. Namun, Setan Merah tertinggal saat jeda untuk kedua kalinya sejak 1990 (setelah tertinggal 0-1 dari Aljazair pada 2014), yang menunjukkan betapa sulitnya menghadapi pertahanan Mesir, menurut statistik Stats Foot.

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Di sisi Mesir, ini merupakan keunggulan kedua bagi Mesir dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia (setelah unggul atas Arab Saudi pada 2018).

Tim Firaun masih mencari kemenangan pertama mereka dalam 8 pertandingan di Piala Dunia (dua kali imbang dan lima kali kalah sebelum pertandingan ini).

Mesir bersaing di Grup G bersama Belgia, Iran, dan Selandia Baru.

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