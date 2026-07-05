Mesir dan Argentina... Bab Ketiga dalam Sejarah Pertemuan Salah dan Messi

Perhatian para penggemar sepak bola kini tertuju pada pertandingan yang dinanti-nantikan antara tim nasional Mesir dan Argentina, dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026, Selasa mendatang. Pertandingan ini memiliki nuansa yang istimewa, tidak hanya karena nilai teknisnya, tetapi juga karena akan kembali mempertemukan dua bintang terhebat dari generasi saat ini, legenda Lionel Messi, kapten tim Tango, dan Mohamed Salah, ikon tim Firaun.

Timnas Mesir terus menorehkan sejarah di edisi Piala Dunia kali ini setelah berhasil mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya, dengan menampilkan performa menawan yang menarik perhatian media internasional, sehingga akan menghadapi laga sengit melawan juara bertahan, dalam ujian yang dianggap sebagai yang tersulit dalam perjalanan “Firaun”.

Sebelum pertandingan ini, kami menyoroti pertarungan yang dinantikan antara Salah dan Messi, dengan meninjau sejarah pertemuan kedua bintang tersebut sepanjang karier mereka, yang hingga saat ini hanya terjadi dua kali.

Pertemuan pertama terjadi pada babak penyisihan grup Liga Champions musim 2015-2016, saat Salah masih membela Roma, sementara Messi memimpin Barcelona.

Pertandingan yang digelar di Stadion Olimpico itu berakhir imbang 1-1, setelah kedua pemain tersebut bermain penuh sepanjang pertandingan.

Pada leg kedua di Stadion Camp Nou, Barcelona meraih kemenangan telak 6-1, namun Salah absen dari skuad Roma, sehingga pertemuan kedua antara kedua bintang tersebut tertunda hingga empat tahun kemudian.

Pertemuan berikutnya terjadi pada leg pertama semifinal Liga Champions 2019, saat Barcelona mengalahkan Liverpool dengan skor 3-0, dan Messi tampil gemilang dengan mencetak dua gol, salah satunya dari tendangan bebas langsung yang menjadi salah satu gol terbaik di turnamen tersebut.

Namun, Salah tidak dapat tampil pada leg kedua di Stadion “Anfield” akibat cedera kepala yang dialaminya saat melawan Newcastle United, sehingga ia absen dari salah satu pertandingan Liga Champions paling legendaris, yang menandai kebangkitan bersejarah Liverpool dengan kemenangan 4-0, sebelum akhirnya meraih gelar keenam dalam sejarah klub.

Pertandingan antara Mesir dan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia akan menjadi babak ketiga dalam persaingan antara Salah dan Messi, namun kali ini di panggung sepak bola terbesar di dunia, di mana bintang timnas Mesir ini akan berusaha memimpin "Al-Fara'una" meraih prestasi tak tertandingi dengan melaju ke perempat final, melawan timnas Argentina yang berupaya mempertahankan gelar yang diraihnya empat tahun lalu di Qatar.

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