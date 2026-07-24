“Mesias yang menyindir”: Ancaman Jürgen Klopp jadi sorotan internasional

Di Swiss dan Austria, sejumlah media menayangkan konferensi pers pada Jumat pagi di Frankfurt am Main secara live ticker, sementara di Inggris, yang dulu menjadi kampung halaman pilihan Klopp, pers juga mencermatinya dengan sangat saksama. Pernyataan Klopp yang paling memicu kehebohan adalah: "Kalau kalian bertingkah tidak pantas dan tidak membiarkan keluarga saya tenang, saya pergi!"

Harian Tagesanzeiger di Swiss memberi judul: "Klopp menyindir calon pengeluh." Daily Mail di Inggris, selama jumpa pers sang "legenda Liverpool", mengingatkan pada perdebatan soal foto-foto Julian Nagelsmann bersama istrinya, Lena Wurzenberger, di kamp tim di Winston-Salem.

Jürgen Klopp sebagai pelatih baru timnas Jerman: "Mesias atau sekadar kosmetik"

BBC bahkan sudah bertanya: "Mesias atau sekadar kosmetik? Klopp harus meyakinkan para peragu dalam perombakan di Jerman." Sepak bola Jerman disebut telah terjerumus ke dalam "krisis identitas yang mendalam" setelah tersingkir memalukan di Piala Dunia melawan Paraguay: "Hanya tiga pekan kemudian, Klopp ditugaskan untuk memungut pecahan-pecahan itu dan memulihkan mentalitas juara negara yang dulu begitu terkenal."

Di negeri juara dunia itu pun, media melihat Klopp sebagai harapan bagi sepak bola Jerman. "Kini semua mata tertuju pada Klopp. Kemampuannya membangun tim yang kompetitif menjadi harapan besar bagi Jerman yang sedang berupaya merebut kembali prestise yang hilang dan kembali bersaing untuk gelar-gelar besar," tulis surat kabar olahraga Spanyol Marca.





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