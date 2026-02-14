"Mereka sedang berjuang untuk menghindari degradasi!" - Peter Crouch mendesak Mauricio Pochettino untuk kembali ke Tottenham setelah pemecatan Thomas Frank yang berlarut-larut

Mantan striker Tottenham, Peter Crouch, tidak segan-segan mengkritik kondisi klub lamanya, menegaskan bahwa tim asal London Utara itu kini terjebak dalam perjuangan bertahan hidup. Setelah rentetan hasil buruk, petinggi klub akhirnya memecat Thomas Frank, namun Crouch yakin ketidakpastian tersebut telah menempatkan klub dalam posisi yang rapuh.

Spurs kini terpuruk di paruh bawah klasemen Premier League, dengan mantan pemain internasional Inggris itu khawatir kualitas skuad mungkin tidak cukup untuk menyelamatkan mereka dari akhir musim yang menegangkan. Perburuan identitas baru sedang berlangsung, dan bagi Crouch, hanya ada satu orang yang bisa mengembalikan jiwa klub.

Kembalikan Poch! Crouch menunjuk pengganti ideal Frank

Dengan spekulasi yang semakin meningkat tentang siapa yang akan mengambil alih secara permanen, Crouch yakin bahwa kembalinya seorang pahlawan masa lalu adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki hubungan antara klub dan para penggemar. Meskipun Tottenham telah menyetujui kesepakatan sementara dengan Igor Tudor untuk menstabilkan situasi, Crouch ingin melihat penunjukan yang lebih romantis pada musim panas.

Berbicara eksklusif kepada Paddy Power, Crouch mengatakan: “Saya akan menunjuk manajer interim sekarang dan kemudian mengejar [Mauricio] Pochettino pada musim panas, dia akan membawa kembali suasana positif. Itu akan menjadi opsi yang baik, tetapi ada manajer-manajer lain yang sudah ada di liga yang bisa mereka ajak bicara. [Andoni] Iraola dan bahkan Marco Silva adalah opsi yang baik.”

'Ini pasti berlarut-larut' - Mengapa Thomas Frank gagal di N17

Masa jabatan Thomas Frank tidak akan dikenang dengan baik di Stadion Tottenham Hotspur, dan Crouch merasa tanda-tanda kegagalan sudah terlihat jauh sebelum pengumuman resmi dibuat. Meskipun kesuksesan sang manajer asal Denmark di tempat lain, adaptasi di London Utara tidak pernah terasa cocok bagi basis penggemar yang terbiasa dengan gaya sepak bola tertentu.

Menanggapi waktu pemecatan tersebut, Crouch menjelaskan: “Tidak ada koneksi yang nyata antara dia dan para penggemar. Permainan sepak bolanya sulit untuk ditonton. Tidak diragukan lagi dia harus menghadapi cedera. Saya suka Thomas Frank dan saya suka dia sebagai manajer dan sebagai orang. Saya pikir dia akan baik-baik saja di tempat lain. Masalahnya adalah dia terasa tidak cocok dengan Spurs. Ini pasti berlangsung lebih lama dari yang seharusnya. Saya tidak berpikir situasinya akan membaik, jika apa pun, itu hanya akan semakin buruk.”

Istilah 'R': Apakah Spurs benar-benar akan terdegradasi?

Meskipun ide bahwa klub sekelas Tottenham menghadapi degradasi mungkin terdengar absurd bagi sebagian orang, klasemen liga menceritakan kisah yang berbeda. Crouch memperingatkan bahwa para pemain harus menyadari kenyataan situasi mereka sebelum terlambat, terlepas dari nama-nama bintang di daftar pemain.

“Mereka kini berada dalam pertarungan degradasi, tidak ada yang bisa menyangkal itu. Tetap bertahan adalah prioritas, yang terdengar gila untuk dikatakan,” akui Crouch. “Mereka memiliki kualitas yang cukup untuk tidak terdegradasi dan saya tidak berpikir mereka akan terdegradasi, tapi mereka pasti berada dalam pertarungan degradasi itu.”

Ketegangan di klub bahkan meluas hingga ke mantan pemain di bangku cadangan, dengan laporan yang menyebutkan Robbie Keane keluar dengan marah dari wawancara saat ditanya tentang mengambil alih posisi kosong. Hal ini menyoroti atmosfer toksik yang saat ini mengelilingi pencarian manajer.

'Sebuah skandal' - Crouch marah atas pemecatan Sean Dyche

Tottenham bukan satu-satunya yang membuat keputusan besar di bangku cadangan, tapi Crouch jauh lebih kritis terhadap pengambilan keputusan di Nottingham Forest. Pemecatan Sean Dyche telah mengguncang liga, dan bagi pria yang menghabiskan bertahun-tahun memimpin lini depan di kasta tertinggi, hal ini mewakili kegagalan kepemilikan klub modern.

Crouch mengungkapkan kekecewaannya, mengatakan: “Ini sungguh keterlaluan. Dia jelas pantas mendapat lebih banyak waktu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Pemiliknya terlalu mudah memecat orang. Saya menonton sebagian pertandingan melawan Wolves dan mereka memiliki 35 tembakan! Saya pikir dia sedikit sial. Mereka mendominasi pertandingan, sial tidak bisa mencetak gol, dan kemudian dia dipecat setelahnya. Saya pikir itu sangat, sangat kejam. Memiliki manajer keempat dalam satu musim seharusnya memberi tahu Anda di mana letak masalahnya.”

Seiring mendekati akhir musim, tekanan ada pada dewan Tottenham untuk memastikan langkah selanjutnya tidak membawa mereka lebih dalam ke dalam masalah. Untuk saat ini, bayang-bayang Pochettino terus mengancam di bagian putih London Utara.