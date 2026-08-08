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Mercato mengejutkan: krisis bersama antara Al Ahli dan Al Nassr!

FEATURES
Al Nassr FC
Al Ahli
Saudi Pro League
Arab Saudi

Apakah situasi akan berubah dalam beberapa hari mendatang?

Dengan semakin dekatnya awal musim baru, sejumlah celah mulai tampak jelas dalam skuad tim-tim besar Liga Roshn. Meski kebutuhan Al Ahli dan Al Nassr berbeda, kedua klub menghadapi satu persoalan yang tampak lebih jelas di lini tengah, tepatnya di posisi gelandang jangkar.

Hingga kini, tidak ada satu pun dari kedua tim yang berhasil menuntaskan transfer pemain asing yang memberi mereka solusi ideal di posisi ini, sehingga kebutuhan akan gelandang jangkar baru berubah dari sekadar opsi di bursa transfer menjadi krisis nyata yang bisa memengaruhi wajah kedua tim sepanjang musim yang dinantikan.

Al Nassr: Al Khaibari di depan ujian baru

Al Nassr memasuki musim baru dengan tetap mengandalkan Abdullah Al Khaibari di posisi gelandang jangkar, meski pemain ini menuai kritik selama periode lalu akibat sejumlah penampilan dan keputusan di dalam lapangan.

Memang benar Al Nassr telah menuntaskan transfer Samu Costa, gelandang Mallorca, tetapi ia akan menggantikan kepergian Brozovic di posisi "8", sehingga posisi jangkar tetap sepenuhnya berada di tangan Al Khaibari.

Al Ahli: Kepergian Kessie meninggalkan kekosongan yang jelas

Persoalan tampak lebih jelas di Al Ahli, setelah pemain asal Pantai Gading, Franck Kessie, meninggalkan tim, tanpa manajemen berhasil hingga kini mendatangkan pengganti langsungnya di posisi gelandang jangkar.

Saudi Pro League
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

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Kessie bukan sekadar gelandang biasa, melainkan elemen fundamental dalam keseimbangan tim, berkat kekuatan fisik dan kemampuannya merebut bola serta membantu pertahanan, di samping pengalamannya yang besar dalam laga-laga berat.

Karena itu, belum tergantikannya ia hingga kini menempatkan Al Ahli di depan krisis nyata, terlebih tim membutuhkan pemain yang mampu melindungi lini belakang dan memberi elemen lini tengah lainnya ruang lebih besar untuk maju dan membangun serangan.

Satu krisis, solusi berbeda

Ironisnya, Al Ahli dan Al Nassr memiliki nama-nama yang mampu mengisi posisi tersebut, tetapi persoalannya terletak pada belum dimilikinya oleh keduanya hingga kini seorang pemain asing yang memberi mereka tambahan yang dibutuhkan untuk jangka panjang.



Al Nassr memiliki Al Khaibari, sementara Al Ahli bisa mengandalkan Valentin Atangana di sejumlah peran, tetapi melanjutkan musim dengan kelompok pemain saat ini bisa menempatkan kedua tim pelatih di bawah tekanan besar, terutama menghadapi para pesaing kuat.

Dengan semakin dekatnya awal musim, kedua klub tidak lagi memiliki banyak waktu untuk berjudi. Mereka harus bergerak untuk menuntaskan transfer besar di lini tengah, atau menanggung konsekuensi memasuki musim dengan celah yang jelas di salah satu posisi terpenting tim.

Pada akhirnya, krisis bersama ini mengungkap bahwa kekuatan sebuah bursa transfer tidak hanya diukur dari jumlah transfer besar, melainkan dari kemampuan klub menutup celah nyata dalam skuad mereka, dan hal itulah yang belum berhasil dituntaskan Al Ahli maupun Al Nassr hingga kini.

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