Menyambut laga melawan Inggris... Argentina kembali berlatih tanpa Messi

Pelatih kepala tim nasional Argentina, Lionel Scaloni, memberikan istirahat penuh kepada para pemain intinya, termasuk bintang Lionel Messi, dalam sesi latihan yang digelar hari Minggu ini di kompleks Kansas City, sebagai bagian dari program pemulihan fisik menjelang laga melawan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026.

Menurut situs saluran TV Argentina “TYC”, sesi latihan tersebut hanya diikuti oleh para pemain cadangan dan mereka yang masuk dari bangku cadangan dalam pertandingan melawan Swiss, sementara para pemain inti hanya menonton dari tribun setelah menjalani lebih dari 120 menit dalam pertandingan perempat final yang melelahkan.

Scaloni mengatakan dalam konferensi pers setelah lolos: “Kami akan pulih, dan menurut saya itulah yang kami butuhkan serta hal yang paling penting,” sambil menegaskan bahwa fokus saat ini tertuju pada pemulihan energi dan kekuatan para pemain sebagai persiapan untuk babak terakhir.

Satu-satunya pemain yang menjalani perawatan di bawah pengawasan tim medis adalah Nicolás González, yang masih merasakan nyeri akibat memar di pergelangan kaki kirinya. Ia memulai sesi latihan dengan meregangkan kaki yang cedera selama beberapa menit sebelum kembali melakukan latihan ringan.

Sebagai perkembangan positif, sumber medis di dalam kamp Argentina menegaskan bahwa Cristian Romero dan Leandro Paredes, yang terpaksa keluar pada babak perpanjangan waktu saat melawan Swiss karena masalah fisik, tidak mengalami cedera, dan keluarnya mereka disebabkan oleh kelelahan serta beberapa memar ringan.

Nicolás Otamendi menggantikan Romero di lini belakang, sementara Paredes meninggalkan lapangan dan digantikan oleh José López yang hampir berjalan dengan satu kaki, namun pemeriksaan medis memastikan tidak ada cedera serius.

Menurut rencana awal, tim akan tetap berada di Kota Kansas City hingga pagi hari ini, Senin, di mana mereka akan menjalani sesi latihan pagi sebelum berangkat ke Atlanta, tempat pertandingan yang dinantikan melawan Tiga Singa akan berlangsung.

Timnas Argentina dijadwalkan menggelar sesi latihan pertamanya di Atlanta pada hari Selasa, yang akan dilanjutkan dengan konferensi pers rutin Scaloni di Stadion Mercedes-Benz, satu hari sebelum pertandingan penentu yang akan menentukan salah satu tim yang lolos ke final besar.