Meski sikap Victor Osimhen terkait masa depannya sudah jelas diumumkan, nama penyerang asal Nigeria itu kembali menjadi bahan spekulasi, seiring berlanjutnya sejumlah pergerakan di balik layar yang bisa membuka kembali salah satu berkas paling menonjol di bursa transfer.

Jurnalis Spanyol Ruben Uria mengungkap perkembangan baru terkait masa depan Osimhen, menegaskan bahwa pelatih Diego Simeone-lah yang menginginkan perekrutan Osimhen.

Para agen sang pemain menawarkan jasanya kepada Atletico Madrid, dengan kesiapan penyerang Nigeria itu untuk memangkas gajinya secara signifikan demi memudahkan kemungkinan terwujudnya kesepakatan.

Perkembangan ini muncul setelah belakangan beredar kabar mengenai keteguhan Osimhen untuk bertahan bersama Galatasaray, yang mengikatnya dengan kontrak hingga 30 Juni 2029, menurut surat kabar Turki Fanatik.

Penyerang Nigeria itu kini berusia 27 tahun, dengan nilai pasar saat ini ditaksir sekitar 75 juta euro, sementara ia menorehkan angka-angka yang kuat bersama Galatasaray, di mana ia mencatatkan 75 kontribusi gol: mencetak 59 gol dan memberikan 16 assist dalam 74 laga resmi.

Kemungkinan kepindahan Osimhen ke Atletico Madrid masih bergantung pada sikap Galatasaray dan syarat finansial kesepakatan, di samping keringanan dari sang pemain berupa kesediaannya melepas sebagian gajinya.

Beberapa laporan Spanyol beberapa hari lalu mengisyaratkan bahwa manajemen Atletico Madrid tidak ingin masuk ke dalam kesepakatan Osimhen karena harganya yang tinggi, sementara mereka masih mempertahankan penyerang Julian Alvarez yang sebaliknya berkeinginan hengkang ke Barcelona, di tengah situasi rumit yang belum terselesaikan.