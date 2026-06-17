Menteri Olahraga Arab Saudi: Grup kami sulit... dan target kami lebih besar dari Piala Dunia

Pangeran Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Menteri Olahraga Arab Saudi, mengungkapkan target yang ditetapkan tim nasional Arab Saudi untuk Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Saudi memulai perjalanan mereka di Piala Dunia, dini hari Selasa kemarin, dengan hasil imbang 1-1 melawan Uruguay, di Stadion Hard Rock di Kota Miami, Amerika Serikat, pada pertandingan pertama Grup 8.

Menteri Olahraga Arab Saudi tersebut mengatakan dalam pernyataannya kepada kantor berita "Reuters", yang dilansir oleh saluran "Thamaniya": "Tujuan kami adalah menampilkan performa yang baik, dan berusaha lolos ke babak selanjutnya; inilah tujuan yang kami upayakan untuk dicapai."

Ia menambahkan: “Kami bersaing di grup yang sulit, karena semua tim di grup kami sangat kuat baik dari segi fisik, mental, teknis, maupun aspek lainnya.”

Ia kemudian menambahkan: “Namun, saya yakin tim kami memiliki potensi yang diperlukan untuk meraih prestasi, jadi kami berharap yang terbaik dan berharap dapat mewujudkannya.”

Timnas Saudi Arabia bermain di Grup 8 Piala Dunia 2026, bersama timnas Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde, dan setiap tim telah mengumpulkan satu poin setelah berakhirnya putaran pertama.

Al-Faisal juga mengungkapkan kesiapan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034, di mana ia mengatakan: “Ada beberapa hal yang saling bersinergi; layanan logistik, fasilitas, komunikasi, serta pembangunan fondasi untuk masa depan sepak bola di Kerajaan.”

Ia menambahkan: “Tujuan kami tidak hanya sekadar menyelenggarakan Piala Dunia 2034 dengan sukses, tetapi juga membentuk tim nasional yang mampu meraih kesuksesan dan membuat perbedaan dalam turnamen tersebut.”

Ia melanjutkan: “Penampilan terbaik kami terjadi pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat, di mana kami lolos ke babak 16 besar, dan sejak saat itu, kami menghadapi kesulitan untuk melampaui babak tersebut dan mencapai tahap yang lebih jauh.”

Dia melanjutkan: “Pada suatu masa, kami bahkan kesulitan untuk lolos ke turnamen itu sendiri, namun kini kami bersaing dengan kuat, tim-tim kami berpartisipasi di Piala Asia dengan performa tinggi, dan bersaing memperebutkan gelar, sehingga momentum positif ini harus terus berlanjut untuk mencapai babak-babak lanjutan di turnamen dunia.”

Dia menyimpulkan: “Ketika kami mencapai tahap lanjutan tersebut, kami akan mencatatkan penampilan terbaik sepanjang sejarah di Piala Dunia. Oleh karena itu, fokus kami tentu saja tertuju pada pembinaan generasi yang sedang kami bina sebagai persiapan untuk tahun 2034, dan hal ini tidak hanya sebatas menjadi tuan rumah Piala Dunia.”