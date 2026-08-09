Al Ahli memasuki musim baru mereka dengan wajah yang berbeda, ditandai hadirnya pelatih baru dan enam transfer yang telah dirampungkan klub sejauh ini, tanpa terkesan bahwa langkah-langkah tersebut mengarah pada pembangunan ulang tim dari titik nol.

Menurut surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat", keyakinan yang dipegang oleh Marino Pusic asal Belanda, direktur teknik baru, berlandaskan bahwa skuad yang kepemimpinannya kini ia terima memang telah memiliki fondasi teknik dan mentalitas kompetitif yang bisa dijadikan pijakan, sementara langkah-langkah di bursa transfer datang untuk menambah pilihan-pilihan baru bagi tim yang sudah tahu jalan persaingan dan tidak perlu mengubah identitasnya secara menyeluruh.

Sumber-sumber yang mengetahui persoalan ini mengungkap kepada "Asharq Al-Awsat" bahwa kesan awal Pusic terhadap Al Ahli terbilang positif, baik dari sisi kualitas elemen yang ada dalam skuadnya, maupun karakter yang ditunjukkan tim dalam laga-laga uji coba besar selama periode lalu, di samping kondisi keharmonisan yang ia rasakan di dalam skuad.

Pelatih asal Belanda itu tidak memasuki petualangan barunya tanpa pengetahuan sebelumnya tentang tim, sebab ia telah menyaksikan Al Ahli dalam lebih dari satu kesempatan, terutama saat mereka tampil di Liga Champions Asia Elite yang berakhir dengan gelar juara bagi Al Ahli, hal yang memungkinkannya membentuk gambaran awal tentang kemampuan para pemain serta cara mereka menghadapi pertandingan dan beragam tekanan.

Menurut sumber tersebut, salah satu ciri paling menonjol yang menjadi perhatian Pusic adalah kemampuan Al Ahli untuk tetap bertahan dalam pertandingan dan tidak menyerah ketika keadaan menjadi rumit, sebuah sifat yang dianggap pelatih sebagai fondasi penting bagi tim mana pun yang berupaya bersaing memperebutkan gelar.

Sejumlah laga yang dijalani Al Ahli dengan kekurangan pemain menarik perhatian pelatih asal Belanda tersebut, setelah ia melihat tim terus berjuang meski mengalami kartu merah, dan membawa beberapa pertandingan hingga babak tambahan tanpa melepaskan peluang mereka untuk meraih kemenangan.

Bagi Pusic, situasi semacam ini tidak semata berkaitan dengan aspek teknik, melainkan lebih mengungkap karakter skuad dan kemampuannya menghadapi kondisi-kondisi sulit.

Pelatih itu menilai bahwa kepemilikan mentalitas seperti ini memberinya titik tolak yang penting, alih-alih harus menciptakan karakter baru bagi tim di awal tugasnya.

Sumber-sumber tersebut mengisyaratkan bahwa pelatih itu juga menaruh perhatian pada kemampuan Al Ahli selama periode lalu untuk keluar dari lebih dari satu situasi sulit dan bangkit kembali, sebuah sifat yang memperkuat keyakinannya bahwa tim memiliki fondasi kompetitif yang perlu dikembangkan dan dijaga.

Mercato istimewa

Kedatangan Pusic bersamaan dengan langkah-langkah Al Ahli di bursa transfer, di mana klub telah merampungkan enam transfer sejauh ini sebagai persiapan menghadapi musim baru, dengan merekrut Spertsyan, Mishal Al-Mutairi, Abu Bakar Sidi, Abdullah Radif, Naif Masoud, dan Trincao.

Langkah-langkah sejauh ini mencerminkan kecenderungan untuk memperkuat skuad yang ada ketimbang melakukan perubahan besar dalam struktur tim, hal yang selaras dengan pembacaan awal pelatih asal Belanda itu, yang tidak memperlakukan Al Ahli sebagai tim yang perlu meruntuhkan segala hal sebelumnya dan memulai dari awal.

Pusic memiliki sekelompok pemain yang mengenal klub dan Liga Saudi dengan baik, di samping elemen asing yang telah menghabiskan waktu bersama tim dan mengumpulkan pengalaman di kompetisi lokal maupun benua, sebuah faktor yang memberi staf teknik baru peluang untuk memangkas sebagian waktu yang biasanya dibutuhkan setiap pelatih baru untuk mengenal skuadnya.

Pusic menilai bahwa stabilitas sejumlah elemen asing merupakan titik kekuatan, terutama di tengah keharmonisan yang terbentuk antara mereka dan para pemain lokal, sementara diharapkan tambahan-tambahan baru itu memberi staf teknik pilihan yang lebih luas selama musim yang di dalamnya Al Ahli menanti beragam agenda penting.