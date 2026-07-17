Menjelang final... Demam Messi mengubah New York menjadi basis pendukung Argentina

Kota New York diliputi antusiasme yang luar biasa menjelang final Piala Dunia 2026, setelah ribuan pendukung Argentina berbondong-bondong datang ke sana untuk mendukung tim nasional mereka dalam pertandingan yang dinanti-nantikan melawan Spanyol, demikian dilaporkan surat kabar "Marca".

Di antara jalan-jalan yang dipenuhi warna biru dan putih serta perebutan tiket pesawat dan transportasi yang sangat ramai, kota ini tampak seolah-olah sedang merasakan suasana yang mirip dengan ibu kota Buenos Aires, sebuah pemandangan yang mencerminkan pengaruh luar biasa yang dimiliki tim “Tango” dan Lionel Messi di kalangan penggemar.

New York diperkirakan akan dipadati oleh pendukung Argentina selama pertandingan final, yang berarti tim nasional Spanyol akan menjadi minoritas di tribun Stadion “MetLife” di negara bagian New Jersey, serta di jalan-jalan “Big Apple”, yang sudah mulai dipenuhi oleh para pendukung yang datang untuk mendukung tim nasional mereka.

Menurut perkiraan media Argentina, sekitar 50 ribu penggemar akan mengenakan seragam timnas Argentina pada hari pertandingan, baik yang memiliki tiket untuk menonton final maupun tidak, sementara tentu saja mustahil bagi seluruh jumlah tersebut untuk masuk ke dalam stadion. Pasar penjualan kembali tiket juga mengalami lonjakan harga yang luar biasa seiring meningkatnya permintaan untuk menonton pertandingan tersebut.

Kehadiran penonton tidak hanya terbatas pada warga Argentina yang tinggal di Amerika Serikat atau yang datang dari negara asal mereka, karena sejumlah besar penggemar dari berbagai negara turut bergabung dalam gelombang dukungan untuk timnas Argentina, didorong oleh apa yang dikenal sebagai “efek Messi”, yang membuat suporter Argentina mendominasi berbagai stadion yang menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia.

Tanda-tanda gelombang pendukung ini sudah terlihat sejak berakhirnya pertandingan semifinal melawan Inggris, di mana semua mobil sewaan habis di antara Kota Atlanta—yang menjadi tuan rumah pertandingan tersebut— dan New York, yang berjarak sekitar seribu kilometer darinya, habis disewa setelah para penggemar memilihnya sebagai sarana transportasi yang paling terjangkau dan paling mudah untuk mencapai lokasi final.

Dalam konteks yang sama, surat kabar “El Economista” yang terbit di Buenos Aires melaporkan bahwa para penggemar segera memesan semua kursi penerbangan maskapai Argentina yang menuju Amerika Serikat, baik ke New York maupun Miami, segera setelah tim nasional lolos ke final dengan mengalahkan Inggris.

Selain itu, maskapai penerbangan Argentina juga mengalokasikan dua penerbangan tambahan ke New York pada Rabu malam untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Harga tiket mencapai sekitar 5.000 dolar AS untuk kelas ekonomi, sementara untuk kelas bisnis mencapai 10.000 dolar AS, yang menjadi bukti baru antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya menjelang final Piala Dunia.