Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menggunakan sistem Power Ranking untuk memberikan penilaian individu kepada para pemain di Piala Dunia, berdasarkan data yang dikumpulkan selama pertandingan.

Berbeda dengan susunan tim terbaik tradisional untuk setiap putaran, yang ditentukan berdasarkan pendapat jurnalis atau analis, Power Ranking mengandalkan metodologi yang didasarkan pada data objektif yang diambil dari pertandingan.

Semua pemain yang bermain setidaknya selama 20 menit akan mendapatkan penilaian atas penampilannya, dengan catatan bahwa penjaga gawang dinilai berdasarkan dua aspek utama, yaitu penampilan saat menguasai bola dan penampilan saat tidak menguasai bola.

Di antara para pemain dengan penilaian tertinggi di turnamen ini, menonjol nama Lionel Messi dan Kylian Mbappé, sedangkan di posisi penjaga gawang, pemain Mesir Mustafa Shubair masuk dalam lima besar penjaga gawang terbaik di turnamen ini hingga saat ini.

Shobeir mencatatkan perjalanan yang sempurna bersama timnas Mesir di Piala Dunia, sebelum harus tersingkir dari turnamen akibat kekalahan telak 2-3 dari Argentina.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa kiper asal Spanyol, Unai Simón, menempati peringkat kelima di antara para penjaga gawang dalam klasemen Power Ranking FIFA.

Di atas Simón, terdapat Diogo Costa (Portugal), Grégoire Kobel (Swiss), Orlando Gil (Paraguay), dan Mustafa Shubair (Mesir).

Dalam pertandingan ke-63-nya bersama tim nasional Spanyol, Unai Simón mencatatkan 518 menit tanpa kebobolan, sehingga mencatatkan rekor rentetan clean sheet terpanjang dalam sejarah Piala Dunia.