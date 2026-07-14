Mengungguli Messi... Mbappé mematahkan dominasi pemain Jerman dalam daftar bersejarah

Kylian Mbappé terus menorehkan namanya dengan tinta emas dalam sejarah Piala Dunia, setelah berhasil melaju ke babak semifinal Piala Dunia untuk ketiga kalinya sepanjang karier internasionalnya, sehingga menyamai rekor-rekor bersejarah di turnamen tersebut.

Mbappé akan bermain sebagai starter untuk timnas Prancis melawan Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026, di Stadion "AT&T", Selasa malam ini.

Bintang Real Madrid ini akan memainkan pertandingan ke-21-nya di Piala Dunia, sehingga menjadi pemain Prancis dengan penampilan terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut.

Menurut statistik dari situs "Stats Foot" Prancis, kapten timnas Prancis ini menjadi pemain keenam dalam sejarah Piala Dunia yang mencapai babak semifinal setidaknya tiga kali, bergabung dengan daftar yang mencakup lima legenda Jerman.

Selain Mbappé, daftar tersebut juga mencakup: Miroslav Klose, Uwe Seeler, Per Mertesacker, Philipp Lahm, dan Bastian Schweinsteiger.

Sebelum semifinal edisi kali ini, Mbappé telah tampil di babak empat besar pada edisi 2018 dan 2022, dan setiap kali berhasil melaju ke final.

Klose memegang rekor partisipasi terbanyak di babak semifinal Piala Dunia, karena ia adalah satu-satunya pemain yang tampil sebanyak 4 kali, sementara pemain lainnya masing-masing 3 kali.

Lionel Messi, kapten timnas Argentina, berpotensi masuk dalam daftar ini besok Rabu jika ia bermain dalam pertandingan melawan Inggris di semifinal kedua edisi saat ini.

"La Pulga" sebelumnya telah tampil di semifinal edisi 2014 dan 2022, dan lolos ke final pada kedua kesempatan tersebut.