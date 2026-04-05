Mengungguli Guardiola... Flick mengamankan tempat di antara para legenda Barcelona

Barcelona terus mempertahankan performa menyerang yang mengesankan di bawah asuhan pelatih Hans Flick, sekaligus memperkuat posisinya di puncak klasemen La Liga dengan selisih tujuh poin dari Real Madrid.

Tim Catalan ini mencatatkan prestasi gemilang bersama pelatih asal Jerman tersebut melalui kemenangan dramatis 2-1 yang diraih Barça atas Atlético Madrid pada Sabtu malam dalam laga pekan ke-30.

Flick kembali mengungguli sejumlah legenda kepelatihan di Blaugrana dalam hal mencetak gol ke gawang lawan.

Tim Catalan ini hanya membutuhkan 107 pertandingan resmi bersama Flick untuk mencapai angka 300 gol, dengan rata-rata 2,81 gol per pertandingan, menurut statistik Mr. Sheph.

Angka ini persis sama dengan yang dicapai Barcelona pada era Luis Enrique dan trio legendaris Messi-Suárez-Neymar (MSN), namun Flick bukanlah yang tercepat dalam mencapai prestasi ini.

Helinio Herrera memimpin daftar historis ini karena ia adalah yang tercepat dalam mencapai 300 gol (atau lebih) dalam 99 pertandingan pada tahun 1980, diikuti oleh Daugik: 101 pertandingan (1953), kemudian Greenwell: 105 pertandingan (1921), Luis Enrique: 107 pertandingan (2016), dan Flick: 107 pertandingan (2026).

Sedangkan Pep Guardiola mencetak rekor gol yang mengagumkan ini bersama Barcelona dalam 123 pertandingan pada tahun 2010.

