José Mourinho kembali membawa polemik soal wasit ke permukaan usai kekalahan Real Madrid dari Atletico Madrid dalam derby ibu kota, setelah dia menimpakan tanggung jawab atas sejumlah keputusan yang memengaruhi jalannya pertandingan kepada wasit Miguel Ángel Ortiz Arias, dalam pernyataan yang kembali mengingatkan media Spanyol pada gaya sang pelatih Portugal dalam menyikapi hasil buruk timnya.

Melalui radio "Cope", dalam program "Tiempo de Juego", pernyataan Mourinho memicu kritik tajam dari jurnalis Paco González, yang juga sempat mempermasalahkan sejumlah keputusan wasit, tetapi menilai bahwa pelatih Real Madrid itu kembali ke retorika yang dia usung selama periode pertamanya bersama klub.

González berkata dalam analisis pertandingannya: "Mourinho muncul kembali. Saya tidak tahu sudah berapa tahun berlalu sejak saat itu. Kesalahan atas kekalahan ini ditimpakan kepada wasit," sebelum dia mengakui kebenaran keberatan sang pelatih Portugal atas beberapa situasi yang semestinya bisa berbuah kartu selama babak pertama.

Catatan Mourinho tidak terbatas pada keputusan-keputusan yang diambil Ortiz Arias selama pertandingan, karena dia menyatakan keheranannya atas penunjukan wasit tersebut untuk memimpin derby.

González menyindir pandangan ini dengan berkata: "Saya tidak tahu apakah mereka telah merekrut seorang penulis skenario untuk televisi Real Madrid."

Jurnalis Spanyol itu juga melontarkan kritik lain kepada manajemen klub terkait pemilihan Mourinho, dengan menganggap bahwa Real Madrid "membutuhkan seorang pelatih modern, tetapi malah merekrut pelatih dari 15 tahun lalu". Dia menambahkan bahwa terus berfokus pada masalah wasit bisa menutupi pembahasan terkait level teknis tim dan penyebab kekalahan.

Kekalahan dari Atletico Madrid ini merupakan kekalahan kedua Real Madrid di Liga Spanyol dalam 7 giornata pertama, sehingga mengembalikan Mourinho ke pusaran perbincangan media setelah periode yang ditandai dengan ketenangan relatif dalam penampilan dan pernyataannya sejak dia mengambil alih kepemimpinan tim.