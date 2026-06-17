Mengingat kenangan Piala Dunia... Mantan kiper Arab Saudi kembali dari masa pensiun

Mantan kiper tim nasional Arab Saudi itu hampir kembali ke lapangan pada musim depan, setelah sebelumnya nyaris pensiun secara permanen dari dunia sepak bola.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Abdullah Al-Mayouf, mantan penjaga gawang Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Ittihad, dan tim nasional Arab Saudi, telah memutuskan untuk kembali ke lapangan pada musim depan, setelah absen selama satu musim penuh.

Al-Ma'yuf tidak bermain untuk klub mana pun pada musim lalu, setelah menghabiskan musim terakhirnya di lapangan sepak bola bersama klub Al-Shabab pada musim 2024-2025, yang membuat sebagian orang berspekulasi bahwa ia akan pensiun dari sepak bola secara permanen.

Namun, surat kabar Saudi tersebut menegaskan bahwa mantan kiper internasional tersebut telah memasuki tahap persiapan khusus di salah satu pusat kebugaran di ibu kota Saudi, Riyadh, untuk meningkatkan kebugaran fisik dan mengembalikan sentuhan bola.

Saat ini, Al-Ma'iouf sedang mempertimbangkan beberapa tawaran profesional yang diterimanya belakangan ini, guna menentukan klub mana yang akan ia bela pada musim depan 2026-2027.

Keputusan Al-Ma'iouf ini bertepatan dengan penampilan gemilang Muhammad Al-Owais bersama tim nasional Saudi di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di mana ia berhasil menggagalkan 9 serangan yang membantu "Al-Akhdar" meraih hasil imbang yang sulit melawan Uruguay dengan skor 1-1 pada putaran pertama.

Pemain berusia 39 tahun ini sebelumnya pernah membela timnas Saudi dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu yang digelar pada tahun 2018 di Rusia, dan hanya tampil dalam satu pertandingan yang berakhir dengan kekalahan telak 0-5 dari tuan rumah.

Perlu dicatat bahwa Al-Ma’iouf memulai kariernya di tim junior Al-Hilal, dan bermain untuk tim utama antara tahun 2004 dan 2007, sebelum pindah ke Al-Ahli. Namun, ia kembali ke “Al-Za’im” pada 2016 dan tetap bersama klub tersebut hingga 2023, sebelum melanjutkan kariernya dengan satu musim bersama Al-Ittihad dan satu musim bersama Al-Shabab.