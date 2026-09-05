Bradley Barcola menerima peringatan dini terkait tugas barunya bersama Liverpool, setelah untuk pertama kalinya masuk dalam perhitungan tim, menyusul kepindahannya ke Stadion Anfield musim panas ini dari Paris Saint-Germain.

Setelah konsisten mengkritik legenda Liverpool Mohamed Salah selama membela The Reds, sebelum kepergiannya pada akhir musim lalu, tampaknya Jamie Carragher kini akan menyorot Bradley Barcola, yang baru saja memulai perjalanannya bersama tim.

Eks kapten Liverpool itu mengomentari penampilan perdana Barcola dengan seragam Liverpool, menegaskan bahwa pemain tersebut mungkin akan kesulitan mendapatkan kesempatan reguler dalam waktu dekat.

Mantan bek Liverpool itu menulis melalui akunnya di platform "X": "Barcola akan kesulitan mendapatkan kesempatan menghadapi versi Gakpo saat ini," merujuk pada level yang ditunjukkan Cody Gakpo sejak awal musim.

Gakpo memulai laga melawan Ipswich Town sebagai starter, Jumat, dan menciptakan dua gol Alexander Isak dalam kemenangan 2-0, setelah sebelumnya mencetak gol ke gawang Newcastle United dan memberikan assist saat menghadapi Nottingham Forest.

Barcola bergabung dengan Liverpool dari Paris Saint-Germain dengan nilai 123 juta pound sterling, namun ia memulai laga melawan Ipswich dari bangku cadangan, sebelum tampil pada menit ke-64 menggantikan Victor Munoz.

Penampilan perdana itu terbatas, mengingat pemain tersebut absen dari pertandingan sejak Piala Dunia, sehingga pelatih Liverpool Andoni Iraola menjelaskan bahwa staf pelatih menangani Barcola dengan hati-hati, menegaskan bahwa pemain itu berlatih dengan baik dan dalam kondisi bagus, serta bahwa waktu bermain sekitar 30 menit sudah tepat untuk memulihkan kesiapannya secara bertahap.

Ia menambahkan bahwa padatnya jadwal pertandingan dalam waktu dekat akan memberikan Barcola lebih banyak kesempatan tampil, yang secara bertahap dapat membuka pintu baginya untuk bersaing masuk ke dalam susunan pemain utama.

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