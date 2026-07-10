Mengikuti jejak Mesir... Mbappé mengejutkan Maroko dengan senjata Messi

Kylian Mbappé, kapten tim nasional Prancis, sangat mencuri perhatian pada malam kemenangan atas Maroko dengan skor 2-0 dalam pertandingan perempat final Piala Dunia 2026.

Mbappé berhasil mencetak gol pertama dan memberikan assist untuk gol kedua, sehingga menambah koleksi golnya menjadi 8 dan memimpin daftar pencetak gol terbanyak turnamen ini bersama Lionel Messi.

Menurut laporan jaringan statistik sepak bola “Opta”, Mbappé masuk ke dalam daftar yang sangat langka dalam sejarah Piala Dunia, setelah menjadi pemain keempat dalam 60 tahun terakhir yang berhasil mencetak gol, memberikan assist, dan gagal mengeksekusi tendangan penalti dalam pertandingan yang sama.

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Ironisnya, Messi telah mencatatkan prestasi yang sama hanya tiga hari sebelumnya saat Argentina menghadapi Mesir di babak 16 besar, yang berakhir dengan kemenangan "La Tango" 3-2, setelah ia mencetak satu gol dan memberikan assist meski gagal mengeksekusi tendangan penalti.

Meskipun Mbappé gagal mengeksekusi tendangan penalti pada babak pertama saat melawan Maroko, ia tidak terpengaruh oleh peluang yang terbuang itu, dan terus memimpin serangan Prancis, sebelum mencetak gol pertama dan memberikan assist untuk gol kedua, sehingga membawa timnas negaranya ke semifinal.

Angka ini mencerminkan seberapa besar pengaruh kedua bintang tersebut di Piala Dunia kali ini, di mana masing-masing berhasil meninggalkan jejak yang menentukan dalam pertandingan sistem gugur meskipun gagal memanfaatkan peluang pasti dari titik penalti—sebuah prestasi langka yang terulang dua kali dalam waktu hanya tiga hari.