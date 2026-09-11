Peran antara Barcelona dan Borussia Dortmund berbalik, setelah Justin Edogamin menarik perhatian di dalam klub Jerman tersebut, hingga menjadi target potensial bagi sejumlah klub besar Eropa, dengan Barcelona di garis terdepan, yang memang telah mulai memantau perkembangan pemain muda ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Borussia Dortmund dalam beberapa tahun terakhir terbiasa menjalin komunikasi dengan seluruh pemain akademi Barcelona yang memutuskan meninggalkan sektor junior klub Catalan tersebut, atau yang menghadapi kesulitan dalam memperpanjang kontrak mereka.

Klub Jerman ini merupakan salah satu klub paling terkemuka yang berspesialisasi dalam mengembangkan bakat-bakat muda dan memberi mereka kesempatan tampil, dan sebelumnya telah merekrut pemain sekelas Mateu Morey dan Sergio Gomez.

Dortmund juga beberapa bulan lalu bersaing hingga detik-detik terakhir untuk merekrut Dro, sebelum Paris Saint-Germain berhasil mencapai kesepakatan dengan Barcelona untuk menuntaskan transfer tersebut.

Kini situasinya bisa saja menyaksikan skenario yang benar-benar berkebalikan, setelah kemunculan Justin Edogamin memicu ketertarikan sejumlah klub yang terus mengincar bakat-bakat baru yang mampu menarik perhatian berkat potensi besar mereka meski usianya masih muda.

Pemain ini memiliki keunggulan berupa kemampuan mengisi seluruh posisi lini tengah, di samping memiliki kualitas fisik yang mumpuni, tanpa kehilangan kontrol bola yang istimewa, ditambah kemudahan menembus kotak penalti dan kemampuan menggetarkan gawang.

Edogamin merupakan pemain yang sangat komplet, dan menonjolkan dirinya dengan selisih yang jelas meski usianya masih muda.

Justin menghadirkan salah satu kasus yang mencuri perhatian, karena di usia yang baru 15 tahun ia berhasil memecahkan sejumlah rekor di sektor junior klub Dortmund.

Pemain ini berdarah dari kedua orang tua asal Nigeria, sementara paspor internasionalnya membuat tiga federasi bersaing untuk merekrutnya ke dalam timnas mereka, yaitu Jerman, Nigeria, dan Italia.

Hingga saat ini, timnas Italia berhasil memainkan Edogamin dalam ajang U-16 yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Italia dan UEFA.

Justin Edogamin terus bersinar bersama Dortmund sejak beberapa bulan terakhir, dan banyak cuplikan aksinya tersebar melalui media sosial, yang paling menonjol adalah golnya dari tengah lapangan, yang berubah menjadi tayangan viral.

Laporan-laporan Jerman menegaskan bahwa tiga klub besar Eropa memantau pemain muda ini dengan ketertarikan khusus, di antaranya Juventus dan Milan, dua klub besar Italia yang tampak siap berinvestasi pada bakat muda ini.

Informasi yang sama mengindikasikan bahwa Barcelona sudah memiliki laporan-laporan awal mengenai Justin, dan klub Catalan tersebut telah mengeluarkan instruksi kepada para pemandu bakatnya untuk memantau pemain ini secara cermat, dengan tujuan menganalisis perkembangannya secara rinci, baik dalam laga-laga besar yang dijalani Dortmund, maupun secara khusus dalam penampilan internasionalnya bersama timnas Italia U-16.

Perlu diingat bahwa bursa transfer tidak mengizinkan penyelesaian proses perekrutan pemain warga negara Uni Eropa sebelum ia mencapai usia minimal 16 tahun.

Meski demikian, klub-klub besar setiap awal musim menyusun daftar pertama bakat-bakat incaran mereka, dan dalam kasus Barcelona, Justin Edogamin memuncaki daftar ketertarikan klub.

Hubungan antara Barcelona dan Borussia Dortmund terjalin dengan sangat mulus, di mana klub Catalan tersebut beberapa bulan lalu menuntaskan transfer perekrutan Karim Adeyemi.



Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"