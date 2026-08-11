Klub Barcelona menolak untuk menghadapi lebih banyak risiko seperti yang mereka alami kemarin dengan Roony Bardghji, yang mengalami cedera pada lutut kanannya selama sesi latihan.

Winger asal Swedia itu, yang masih menunggu diagnosis yang akurat, sebelumnya berada di bursa transfer dan kini tidak akan dapat pergi.

Karena alasan inilah, Marc Casadó dan Héctor Fort menjalani latihan individu pada hari Selasa ini, di mana keduanya melakukan sebagian latihan bersama tim dan sebagian lainnya secara terpisah.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", gelandang dan bek tersebut tidak berlatih dengan intensitas yang sama seperti anggota tim lainnya, di mana keduanya hanya menjalani satu bagian secara terpisah, yaitu bagian yang paling banyak melibatkan benturan fisik.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa kedua pemain tidak sedang dihukum maupun cedera, tetapi klub tidak ingin mengambil risiko cedera yang dapat menggagalkan kepergian mereka dari Stadion Spotify Camp Nou, melainkan berupaya melindungi keduanya.

Niat klub Catalan itu mengarah pada upaya mencari peminjaman atau transfer bagi keduanya dalam beberapa hari ke depan, karena manajemen tidak ingin keduanya mengalami cedera apa pun seperti yang terjadi pada Bardghji kemarin.

Winger asal Swedia, Roony, menjalani pemeriksaan hari ini untuk mengetahui sejauh mana secara tepat cedera yang dialaminya, setelah ia merasakan gangguan pada lutut selama latihan yang akan menghalangi kepergiannya sebagaimana yang telah direncanakan.

Semua indikasi menegaskan bahwa cedera tersebut serius dan Bardghji akan absen selama beberapa bulan akibatnya.

Para pejabat dan pelatih klub Catalan itu telah sepakat dalam beberapa jam terakhir, untuk menghindari lebih banyak kemunduran, bahwa Casadó dan Fort, yang tidak masuk dalam rencana pelatih Flick, hanya menjalani sebagian dari latihan bersama tim.

Langkah ini menegaskan dengan lebih jelas kepada kedua pemain bahwa klub Catalan itu tidak mengandalkan mereka.

Hingga beberapa jam sebelumnya, Fort masih memiliki harapan untuk melanjutkan kariernya dengan seragam Barça meski ada tawaran yang ia terima, tetapi kini ia melihat dengan jelas, seperti halnya Casadó, bahwa jika ia ingin mendapatkan menit bermain maka ia harus mencarinya di luar Spotify Camp Nou, mengingat ia bermain musim lalu dengan status pinjaman di skuad Elche.