Menghadapi perhitungan yang rumit... Mengapa Aljazair dan Austria mungkin tidak mengincar kemenangan?

Perhatian kini tertuju pada laga yang dinanti-nantikan antara Aljazair dan Austria di putaran terakhir Grup 10 Piala Dunia 2026. Pertandingan ini tampaknya akan menjadi penentu dalam hal kelolosan, namun di saat yang sama menyimpan paradoks aneh yang mungkin membuat kedua tim berpikir dua kali sebelum berusaha merebut posisi kedua.

Kedua tim memasuki babak penutup dengan masing-masing mengoleksi 3 poin, setelah timnas Aljazair kalah 0-3 dari Argentina sebelum mengalahkan Yordania dengan skor 2-1, sementara Austria mengawali perjalanannya dengan kemenangan 3-1 atas Yordania sebelum kalah 0-2 dari Argentina.

Meskipun perhitungan konvensional mengharuskan kedua tim berjuang untuk lolos, sistem turnamen baru yang melibatkan 48 tim telah menciptakan skenario yang lebih rumit, terutama terkait jalur babak gugur, menurut laporan yang diterbitkan oleh jaringan RMC Prancis.

Posisi kedua berpotensi berhadapan dengan Spanyol

Berdasarkan format undian saatini, tim yang menempati posisi kedua di Grup 10 berpeluang menghadapi pemuncak Grup 8 di babak 32 besar, posisi yang tampaknya akan ditempati Spanyol, meskipun mereka belum secara resmi memastikan posisi teratas sebelum pertandingan terakhirnya melawan Uruguay.

Skenario ini membuat posisi kedua kurang menarik dari biasanya, terutama karena beberapa perhitungan saat ini menunjukkan bahwa tim yang finis di posisi ketiga mungkin akan mendapatkan jalur yang relatif lebih mudah.

Jika tim peringkat ketiga dari grup ini lolos, mereka mungkin akan menghadapi Amerika Serikat—yang telah memastikan posisi teratas Grup 4—di babak 32 besar, lalu pemenang dari pertandingan Mesir melawan Republik Ceko jika lolos ke babak berikutnya, atau menghadapi pemuncak Grup 7, posisi yang saat ini ditempati oleh tim Mesir menjelang putaran terakhir.

Selain itu, tim peringkat ketiga juga bisa menghadapi pemuncak Grup 2, yang saat ini adalah Kanada, atau pemuncak Grup 11, yang saat ini adalah tim Kolombia.

Namun, skenario ini juga berpotensi membuat tim peringkat ketiga berhadapan dengan pemuncak Grup Terakhir, yang saat ini ditempati oleh Inggris.

Ancaman besar mengintai tim peringkat ketiga

Meskipun demikian, upaya untuk finis di posisi ketiga dalam grup bukanlah pilihan yang pasti, karena lolos dalam situasi ini bergantung pada masuknya tim tersebut ke dalam 8 tim terbaik yang menempati posisi ketiga di antara 12 grup.

Perkiraan statistik menunjukkan bahwa tim yang menyelesaikan babak penyisihan grup dengan 3 poin dan selisih gol (-1) memiliki peluang sebesar 84,2% untuk lolos, sementara persentasenya turun menjadi 63,4% jika selisih gol menjadi (-2), lalu menjadi 41,8% pada (-3), dan hanya 26,9% pada (-4).

Austria memiliki keunggulan yang jelas dalam perhitungan ini berkat selisih gol yang lebih baik; perkiraan menunjukkan peluangnya untuk lolos ke babak 32 besar mencapai 97,5%, dibandingkan dengan 82,9% untuk Aljazair, menurut Football Meets Data.

Angka-angka tersebut juga menunjukkan bahwa kemungkinan Austria finis di posisi ketiga grup mencapai 27,7%, dibandingkan dengan 72,3% untuk Aljazair, sementara peluang lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik mencapai 25,2% untuk Austria dan 55,2% untuk Aljazair jika mereka menempati posisi tersebut.

Baca juga:

Tim peringkat ketiga terbaik di Piala Dunia... Siapa yang bersaing untuk delapan kursi dan apa aturan penentuannya?

Hasil imbang adalah pedang bermata dua

Hasil imbang tampaknya menjadi pilihan yang lebih menguntungkan bagi Austria, karena hal itu menjamin mereka finis di posisi kedua berkat keunggulan selisih gol, namun situasinya berbeda bagi Aljazair yang mungkin akan berada dalam posisi yang lebih rumit.

Setiap upaya untuk puas dengan hasil imbang atau bermain dengan perhitungan kualifikasi bisa berbalik merugikan “Pejuang Gurun”, karena kekalahan akan membuat peluang mereka tersingkir dari turnamen meningkat secara signifikan, sementara perkiraan menunjukkan bahwa skenario seperti itu bisa menyebabkan eliminasi dengan persentase mencapai 44,8%..

Meskipun situasinya rumit, kedua tim memiliki keunggulan penting menjelang pertandingan yang dinantikan ini, karena pertandingan akan digelar setelah semua pertandingan grup lainnya selesai. Hal ini berarti kedua staf pelatih akan memiliki pemahaman penuh mengenai jumlah poin dan selisih gol yang dibutuhkan untuk memastikan lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik.