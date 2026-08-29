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Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Menghabiskan jutaan tapi hasilnya mengejutkan: Tottenham terus terpuruk bersama De Zerbi

Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Tottenham Hotspur
Newcastle United
Premier League
Inggris

Marmoush gagal menyelamatkan tim barunya

Tottenham menelan kekalahan kedua secara beruntun di Liga Primer Inggris, setelah takluk dari tamunya Newcastle (0-2) pada hari Sabtu, dalam pertandingan pertama yang mereka mainkan di kandang sendiri musim ini, sehingga mengalami awal yang sulit di bawah kepemimpinan Roberto De Zerbi, sementara Newcastle melanjutkan hasil-hasil kuat mereka dan naik ke peringkat ketiga di klasemen.

Newcastle memberikan tekanan besar kepada tuan rumah di awal pertandingan, memanfaatkan kepercayaan diri yang mereka peroleh setelah bermain imbang 2-2 melawan Liverpool pada pekan lalu, sebelum Tottenham mulai mengambil alih kendali dan menciptakan peluang, tanpa mampu menggetarkan gawang.

Mathys Tel nyaris membuka keunggulan bagi Tottenham pada menit ke-15, tetapi kiper Newcastle Lukas Hornicek menepis tembakan kerasnya, sebelum Pedro Porro menyia-nyiakan peluang lain usai kekacauan di dalam kotak penalti pada menit ke-17.

Upaya Tottenham terus berlanjut, di mana Hornicek menepis tembakan Robertson pada menit ke-36, lalu kembali tampil gemilang menghadapi sundulan Van de Ven satu menit kemudian, sehingga babak pertama berakhir dengan skor kacamata.

Pada babak kedua, Newcastle membayar mahal peluang yang disia-siakan di awal laga, setelah Anthony Elanga berhasil membuka keunggulan pada menit ke-62, usai umpan dari Dedic di dalam kotak penalti, sebelum tembakannya membentur tiang kanan dan bersarang di gawang.

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Newcastle tidak menunggu lama untuk memperbesar keunggulan, karena Yoane Wissa menambah gol kedua pada menit ke-72 dengan tembakan akrobatik yang indah menyusul sepak pojok, sehingga tim asuhan pelatih Matthias Jaissle memastikan kemenangan dan meraih 3 poin baru.

Dengan hasil ini, Newcastle naik ke peringkat ketiga di klasemen liga, sementara Tottenham menelan kekalahan kedua dalam dua pekan pertama, dalam awal yang menjadi terburuk bagi tim tersebut musim ini.

Pertandingan ini menyaksikan penampilan perdana pemain Mesir Omar Marmoush dengan seragam Tottenham, sehingga tim tersebut kini menghadapi tugas berat untuk segera memperbaiki keadaan.

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