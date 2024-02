The Hammers bukan hanya julukan, tetapi sebagai simbol keberanian, kegigihan dan penghormatan tradisi sepakbola masa lalu.

West Ham United adalah salah satu klub sepak bola paling ikonik di Inggris, dengan sejarah yang kaya dan penggemar yang setia. Salah satu hal yang membuat West Ham begitu istimewa adalah julukan mereka, "The Hammers" atau "Palu". Namun, mengapa klub ini dijuluki demikian?

Julukan "The Hammers" berasal dari sejarah industri di wilayah East London, di mana West Ham FC berbasis. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, East London adalah pusat industri kapal, dan banyak pekerja bekerja di galangan kapal dan pabrik-pabrik di sekitar Sungai Thames.

Salah satu perusahaan paling terkenal di daerah tersebut adalah Thames Ironworks and Shipbuilding Company. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1837 dan menjadi salah satu galangan kapal terbesar di Britania Raya pada masanya. Di sana, para pekerja membangun kapal-kapal yang mengarungi lautan luas, sementara insinyur-insinyurnya menciptakan inovasi-inovasi baru dalam industri kapal.

Pada tahun 1895, sebuah tim sepak bola dibentuk oleh para pekerja dari Thames Ironworks bernama Thames Ironworks FC. Tim ini merupakan representasi dari semangat dan keberanian pekerja pabrik yang tangguh. Mereka memainkan pertandingan pertama mereka di tanah lapangan yang mereka sewa dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Pada tahun 1900, nama tim berubah menjadi West Ham United. Namun, warisan dari Thames Ironworks tetap terasa kuat. Para pendukung dan pemain sering kali merujuk pada masa lalu klub mereka yang berasal dari industri kapal tersebut.

Seiring berjalannya waktu, julukan "The Hammers" mulai melekat erat pada West Ham United. Julukan ini tidak hanya mengingatkan akan sejarah industri East London, tetapi juga mencerminkan kekuatan, kegigihan, dan semangat juang yang menjadi ciri khas klub tersebut.

Hingga hari ini, ketika pendukung West Ham menyanyikan lagu-lagu dukungan mereka di Stadion London, terdengar sorakan "Come On You Irons!" yang menggema di udara. Ini adalah panggilan kepada warisan klub mereka yang berasal dari para pekerja pabrik yang tangguh dan tak kenal lelah.

Dengan demikian, julukan "The Hammers" bukan hanya sekadar nama panggilan untuk klub sepak bola West Ham United. Itu adalah penghormatan kepada akar sejarah klub yang kuat dan semangat kerja keras dari komunitas East London. Itulah mengapa West Ham FC tetap disebut sebagai "The Hammers" dengan bangga, sebuah julukan yang menjadi simbol kekuatan dan keberanian dalam sepak bola Inggris.