Mengapa tim nasional Mesir melakukan 6 pergantian pemain saat melawan Selandia Baru?

Timnas Mesir meraih kemenangan bersejarah atas timnas Selandia Baru dengan skor 3-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Senin ini dalam rangkaian pertandingan putaran kedua Grup 7 Piala Dunia 2026.

Staf pelatih timnas Mesir melakukan enam pergantian pemain selama pertandingan, di mana Rami Rabia masuk menggantikan Hamdi Fathi pada menit ke-41, kemudian Mahmoud Hassan “Trezeguet” masuk menggantikan Omar Marmoush, dan Hamza Abdel Karim masuk menggantikan Mustafa Ziko pada menit ke-76.

Pada menit ke-84, Ahmed Sayed “Zizo” masuk menggantikan Imam Ashour, dan Hossam Abdel Majeed masuk menggantikan Mohamed Salah, sebelum Mohamed Abdel Moneim masuk menggantikan Hossam Abdel Majeed pada menit kesembilan waktu tambahan.

Pergantian keenam dilakukan karena Husam Abdul Majeed, yang masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, mengalami cedera di bagian kepala, sehingga mengharuskan penerapan protokol cedera kepala yang disetujui oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Peraturan tersebut memungkinkan dilakukannya pergantian tambahan jika ada dugaan cedera kepala atau gegar otak pada seorang pemain, yang memberikan hak kepada timnas Mesir untuk melakukan pergantian keenam selama pertandingan.



Ini merupakan kemenangan pertama dalam sejarah timnas Mesir di putaran final Piala Dunia, setelah sebelumnya gagal meraih kemenangan apa pun dalam partisipasinya pada edisi 1934, 1990, dan 2018, sebelum akhirnya berhasil menorehkan halaman baru dalam sejarahnya pada edisi 2026.

Dengan kemenangan ini, timnas Mesir memuncaki klasemen Grup 7 dengan raihan empat poin, unggul atas Iran di posisi kedua dan Belgia di posisi ketiga yang masing-masing mengoleksi dua poin, sementara Selandia Baru berada di posisi terbawah dengan raihan satu poin.