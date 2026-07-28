Mengapa Sekarang? Balasan Keras Tebas kepada Infantino: "Menyedihkan"

Front konflik baru berkobar antara Presiden La Liga Spanyol, Javier Tebas, dengan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, setelah Tebas membalas dengan nada tajam dan kritik pedas atas pernyataan panjang yang diunggah Infantino melalui akun Instagram-nya. Tebas menyebut pernyataan itu sebagai "menyedihkan", sekaligus mempertanyakan motif sebenarnya di balik pesan bernada defensif tersebut serta pemilihan waktunya.

Infantino pada Senin lalu mengunggah pesan panjang yang terdiri dari 15 slide melalui akun pribadinya dan akun resmi FIFA di Instagram. Dalam pesan itu, ia membela dengan keras penyelenggaraan Piala Dunia, mendukung standar perwasitan yang diterapkan, serta menyerang pihak-pihak yang ia sebut sebagai "penyebar kebencian dan rumor palsu". Ia menegaskan bahwa FIFA "berada di garis depan, menyelenggarakan dan menyajikan pertunjukan terbaik di dunia" sementara pihak lain mengkritiknya.

Namun balasan Tebas datang dengan cepat dan keras melalui akun resminya. Ia memulai dengan berkata: "Hari ini, Gianni Infantino menulis pesan yang menyedihkan di akun Instagram-nya dan di akun FIFA," sebelum mempertanyakan isi dan waktu unggahan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional tersebut.

Pejabat Spanyol itu melanjutkan dengan nada tajam: "Tidak ada yang menyangkal bahwa sepak bola berkisar pada emosi dan persatuan, tetapi transparansi, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas sama sekali bukan kebencian; melainkan sebuah kewajiban. Institusi yang kuat tidak meragukan kredibilitas mereka yang mengajukan pertanyaan; mereka justru menjawabnya."

Tebas tidak berhenti di situ, ia bahkan melangkah lebih jauh dalam kritiknya dengan menyampaikan pesan langsung kepada Infantino: "Satu pemikiran, Gianni: ketika seorang pemimpin mendedikasikan seluruh pesannya untuk mencoreng reputasi mereka yang menjalankan pengawasan yang sah, wajar jika kita bertanya-tanya... mengapa harus sekarang? Apakah ada yang menjelaskan nada defensif ini? Apakah ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita ketahui?" — sebuah isyarat jelas atas kecurigaannya terhadap adanya alasan tersembunyi di balik pembelaan mati-matian Presiden FIFA itu.

Eskalasi ini merupakan yang terbaru dalam rangkaian perselisihan berulang antara Tebas dan Infantino, yang umumnya berpusat pada isu tata kelola dan transparansi dalam pengelolaan sepak bola dunia, penyelenggaraan turnamen internasional, serta perebutan pengaruh antara institusi sepak bola Eropa dengan Federasi Internasional.