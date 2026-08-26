Pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, yang menangani Al Nassr, membela keputusannya menarik keluar sang kapten Cristiano Ronaldo di antara dua babak pertandingan melawan Al Ettifaq, yang berlangsung kemarin Selasa, pada pekan ketiga Liga Roshn Saudi untuk klub profesional.

Al Nassr mengakhiri babak pertama dalam keadaan tertinggal (2-0) setelah bermain dengan sepuluh pemain menyusul kartu merah untuk kiper mereka, Bento, sehingga Postecoglou memutuskan menarik keluar Ronaldo di antara dua babak dan memasukkan Abdullah Al Khaibari sebagai penggantinya, hingga berhasil membalikkan keadaan di babak kedua dan meraih kemenangan (3-2).

Pelatih asal Australia itu mengungkapkan dalam konferensi pers bahwa keyakinan penuhnya akan kemampuan tim untuk bangkit mulai terbentuk di antara dua babak pertandingan setelah tertinggal dua gol, seraya menegaskan bahwa ia meminta para pemain di antara dua babak untuk tidak menyerah dan lebih fokus memanfaatkan ruang melalui sisi sayap.

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar "Sport" Saudi, bahwa dua gol Al Ettifaq tidak begitu mengkhawatirkan hingga menghalangi kebangkitan, terlebih karena keduanya berasal dari tembakan, seraya menjelaskan bahwa penyesuaian taktik yang dilakukan dengan mengandalkan sisi lapangan berbuah pembalikan keadaan.

Postecoglou memuji karakter yang kuat dan semangat juang yang ditunjukkan para bintang tim, dengan menilai bahwa apa yang diraih bukanlah hasil dari sisi teknis semata, melainkan buah dari tekad para pemain itu sendiri untuk kembali ke atmosfer pertandingan dan merebut kemenangan.



Sang pelatih juga menyinggung soal absennya sejumlah pemain, dengan menjelaskan bahwa kiper Nawaf Al Aqidi tengah mengalami cedera yang membuatnya absen dari laga tersebut, sehingga mendorong staf teknis untuk menurunkan kiper muda yang tampil dengan level yang baik, seraya menegaskan bahwa Al Nassr selalu tampil dengan karakter dan nilai besarnya.

Postecoglou juga membela keputusan beraninya melakukan sejumlah pergantian, termasuk menarik keluar bintang Portugal Cristiano Ronaldo, dengan menjelaskan bahwa ia benar-benar yakin akan kemampuan para pemain cadangan memberikan tambahan yang dibutuhkan tim, dan hal itulah yang diterjemahkan para pemain di atas lapangan melalui kontribusi efektif dalam mengubah wajah tim serta mewujudkan tujuan yang diharapkan.

Postecoglou menutup pernyataannya dengan mengungkapkan kebanggaan besarnya atas tekad para pemain, seraya menyoroti bahwa tim menyikapi dengan bijak berbagai kondisi sulit dan suhu udara yang melelahkan, hingga mampu mengubah ketertinggalan menjadi kemenangan berharga dan layak.