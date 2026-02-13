Mengapa para penggemar Salford City menyanyikan 'Dirty Old Town'?

Dengan dukungan dari legenda Manchester United seperti Gary Neville dan David Beckham, Salford City memiliki harapan besar untuk naik ke jenjang atas piramida sepak bola Inggris.

Seperti perjalanan besar lainnya, perjalanan mereka diiringi oleh lagu kebangsaan, yang berjudul'Dirty Old Town'. Lagu ini menandai kedatangan mereka ke lapangan Moor Lane dan bergema di stadion-stadion di seluruh negeri saat bertanding di kandang lawan.

Di sini, GOAL mengulas lirik lagu kebangsaan tribun Salford City 'Dirty Old Town', mengapa lagu ini digunakan, dan lebih banyak lagi.

Mengapa para pendukung Salford City menyanyikan 'Dirty Old Town'?

Tidak ada misteri besar mengapa penggemar Salford City menyanyikan 'Dirty Old Town' di pertandingan - lagu ini tentang Salford!

Meskipun liriknya telah disesuaikan dalam versi modern lagu ini, referensi ke berbagai landmark Salford jelas terlihat dalam versi asli. Baris 'gasworks wall' awalnya adalah 'gasworks croft', yang merujuk pada area tanah dekat pabrik gas Salford, sementara 'old canal' merujuk pada Kanal Manchester, Bolton, dan Bury yang kini tidak digunakan lagi. Baris 'smoky wind' juga diubah menjadi 'Salford wind' atau 'sulphured wind'.

Karena popularitas lagu ini di Irlandia dan fakta bahwa lagu ini dinyanyikan dengan penuh semangat oleh The Dubliners, kadang-kadang secara keliru dianggap bahwa lagu ini tentang Dublin.

Apa lirik dari 'Dirty Old Town'?

Lirik yang paling sering dinyanyikan untuk lagu 'Dirty Old Town' dapat dilihat di bawah ini:

Aku bertemu cintaku di dinding pabrik gas

Mimpi sebuah mimpi di tepi kanal tua

Aku mencium gadisku di dekat tembok pabrik

Kota tua yang kotor, kota tua yang kotor

Awan-awan melayang di atas bulan

Kucing-kucing berkeliaran di wilayahnya

Seorang gadis muncul dari jalanan pada malam hari

Kota tua yang kotor, kota tua yang kotor

Aku mendengar sirene dari dermaga

Melihat kereta api membakar malam

Aku mencium aroma musim semi di angin berasap

Kota tua yang kotor, kota tua yang kotor

Aku akan membuat kapak besar dan tajam

Baja berkilau yang ditempa dalam api

Aku akan menebangmu seperti pohon tua yang mati

Kota tua yang kotor, kota tua yang kotor

Aku bertemu cintaku di dinding pabrik gas

Mimpi di tepi kanal tua

Aku mencium gadisku di dinding pabrik

Kota tua yang kotor, kota tua yang kotor

Kota tua yang kotor, kota tua yang kotor

Siapa yang menulis 'Dirty Old Town'?

Lagu 'Dirty Old Town' ditulis oleh penyanyi folk Inggris Ewan MacColl pada tahun 1949 untuk drama Landscape with Chimneys.

Lagu ini kemudian menjadi populer di scene musik folk Inggris, dengan Rod Stewart bahkan membawakannya, dan lagu ini kemudian menjadi populer di Irlandia berkat rekaman oleh band folk dan rock Irlandia seperti The Dubliners dan The Pogues.

Memang, versi The Pogues adalah salah satu yang paling terkenal, terutama berkat vokal khas Shane MacGowan.

Versi The Pogues dari 'Dirty Old Town'

Anda dapat mendengarkan versi The Pogues dari 'Dirty Old Town' dalam video di bawah ini.

Tautan terkait