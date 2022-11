Mengapa Para Pemain Inggris Berlutut Di Pertandingan Piala Dunia 2022?

Para atlet dari berbagai cabang olahraga berlutut di pertandingan sebagai aksi protes diam-diam atau untuk mengirimkan pesan solidaritas.

Kadang-kadang disebut sebagai 'berlutut', gerakan damai itu biasa terjadi dalam sepakbola sejak 2020 setelah kematian George Floyd, dengan tim-tim yang melakukan itu di Euro 2020 di seluruh Eropa dan di Liga Primer Inggris.

Memang tidak sesering sebelumnya, namun para pemain Inggris sudah memutuskan untuk melakukan itu di Piala Dunia 2022 di Qatar. GOAL melihat alasan di balik keputusan tersebut.

Pelatih kepala Inggris Gareth Southgate mengungkapkan bahwa para pemainnya akan 'berlutut' di Piala Dunia 2022 untuk mengirim pesan kepada kaum muda "bahwa inklusivitas sangat penting". Bos The Three Lions itu menjelaskan bahwa gestur tersebut merupakan simbol dari apa yang diperjuangkan timnya.

Ketika Inggris tidak berlutut jelang pertandingan pra-Piala Dunia mereka di UEFA Nations League, Southgate yakin bahwa penting bagi mereka untuk melakukan itu di panggung terbesar.

"Kami sudah membahas 'berlutut'. Kami merasa kami harus [melakukan itu]," ujar Southgate kepada wartawan di Qatar jelang pertandingan pembuka lawan Iran.

"Itulah yang kami perjuangkan sebagai sebuah tim dan apa yang telah kami lakukan untuk jangka waktu yang lama."

"Tentu saja, kami memahami bahwa di Liga Primer Inggris, klub memutuskan hanya melakukan itu untuk pertandingan tertentu, pada kesempatan-kesempatan besar. Kami merasa ini (Piala Dunia) adalah [kesempatan] terbesar."

"Kami pikir ini adalah pernyataan kuat yang akan menyebar ke seluruh dunia, khususnya bagi kaum muda untuk melihat bahwa inklusivitas sangat penting."

