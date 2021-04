Mengapa Inter Milan Ubah Logo?

Logo Inter yang baru terlihat modern tetapi tidak meninggalkan ciri khas ikonik logo Nerazzurri.

CEO Inter Milan Alessandro Antonello dan Kepala Pemasaran Luca Danovaro menjelaskan alasan Nerazzurri memutuskan untuk mengubah logo klub.

Mengambil tajuk 'My name is my story' atau 'Nama saya adalah kisah saya' dalam bahasa Indonesia, peluncuran logo baru tersebut dilakukan Nerazzurri pada Selasa (30/3) lalu.

Desain logo baru merupakan bagian dari proyek Inter untuk menguatkan identitas mereka sebagai merek global, namun tetap tidak meninggalkan ciri khas dalam logo klub.

Nuansa modern langsung terlihat pada logo baru Inter, yang menampilkan akronim nama klub, yakni huruf I dan M yang dibingkai dengan lingkaran ganda hitam dan biru, sebuah identitas visual yang menghubungkan sejarah masa lalu dan warisan kota Milan.

"Kami sangat bangga dengan sejarah 113 tahun kami dan kebanggaan ini selalu mendorong kami untuk menatap ke depan, memaksimalkan setiap kesempatan untuk berkembang," ujar Antonello seperti yang dilansir laman resmi klub.

"Kami sangat ingin menemukan bahasa baru, sebuah kanal yang membuat kami lebih dekat dengan generasi baru, yang merasakan emosi olahraga dengan cara berbeda."

"Fokus Inter adalah sepakbola, tetapi kami terbuka pada dunia digital, hiburan dan gaya hidup," imbuh Danovaro.

"Logo mempertahankan identitas kuat dengan yang original, sesuai dengan bentuk ikoniknya. Ini adalah evolusi: Dua huruf yang mewakili jiwa Inter, ikon sepakbola dan kultur, dan warna baru untuk menyederhanakan penerapan pada perangkat digital."

Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, logo tersebut akan dipajang di pusat kota Milan, Viale della Liberazione sebagai perkenalan ke publik dan juga akan segera dilampirkan ke beberapa produk resmi klub seperti jersey hingga pernak-pernik.

Inter baru akan memakai logo baru mereka mulai musim 2021/22 mendatang, namun fans akan bisa melihatnya lebih cepat dari itu yakni ketika dipasang pada seragam sesi pemanasan para pemain menjelang duel Inter versus Cagliari di Serie A pada 11 April esok.