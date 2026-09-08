Inter Milan tampil dengan penampilan yang tidak biasa saat menghadapi Real Madrid di Liga Champions Eropa, setelah klub Italia itu menjalani pertandingan dengan jersey tanpa logo sponsor utamanya yang biasa muncul di dada para pemain.

Menurut yang diberitakan surat kabar Spanyol "Marca", hal ini tidak berkaitan dengan keputusan teknis atau kebijakan yang dipaksakan oleh Real Madrid maupun UEFA, melainkan terkait dengan undang-undang Spanyol tentang iklan perusahaan taruhan, mengingat pertandingan digelar di Stadion "Santiago Bernabeu".

Jersey Inter yang biasa membawa logo salah satu perusahaan di sektor permainan dan taruhan olahraga, yang mana hal itu memberlakukan pembatasan terhadap kemunculan merek dagangnya selama pertandingan berlangsung di Spanyol.

Baca juga:

Video: Mbappe menyamai rekor Raul dan melengkapi rangkaian bersejarah Real Madrid

Berdasarkan hal tersebut, klub Italia itu terpaksa menghapus sementara logo sponsor dari jersey para pemainnya selama menghadapi Real Madrid, sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di negara tuan rumah.

Langkah ini tidak merupakan larangan permanen atas kemunculan sponsor pada jersey Inter, karena hal itu terbatas pada pertandingan dan turnamen yang digelar di negara-negara yang perundang-undangannya memberlakukan pembatasan serupa terhadap iklan perusahaan taruhan.

Inter Milan kalah dalam pertandingan melawan Real Madrid dengan skor 1-2 pada Selasa malam ini dalam laga pembuka fase liga di Liga Champions Eropa.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

