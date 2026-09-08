Mengapa Inter bermain di Madrid tanpa sponsor di jersey mereka

Inter akan mengenakan jersey yang berbeda dari biasanya malam ini di Santiago Bernabeu, menjelang laga Liga Champions melawan Real Madrid . Sesuai peraturan yang berlaku di Spanyol, seperti dipahami dari Calcio e Finanza, pada bagian depan seragam Inter tidak akan ada logo Betsson.Sport, yang sejak musim 2024/25 mendampingi klub dari Viale Liberazione itu sebagai sponsor utama.





Perubahan ini berkaitan dengan ketentuan ketat yang diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir oleh otoritas Spanyol terkait iklan dan sponsor operator gim dan taruhan, yang berdampak sangat signifikan terutama pada dunia olahraga dan sepak bola: kerangka regulasi acuannya adalah Real Decreto 958/2020 tertanggal 3 November 2020, yang didedikasikan untuk komunikasi komersial aktivitas perjudian. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada 5 November 2020 dan menandai perubahan besar dibanding regulasi sebelumnya.













Aturan UEFA juga mempertimbangkan legislasi masing-masing negara. Secara umum, regulasi perlengkapan mengizinkan klub yang tampil di kompetisi Eropa untuk menampilkan satu sponsor utama di bagian depan jersey, dengan luas maksimum 200 sentimeter persegi.







