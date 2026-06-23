Mengapa Barti diizinkan bermain melawan Inggris meskipun ia absen dalam pertandingan melawan Panama?

Thomas Partey masuk dalam susunan pemain inti tim nasional Ghana, dalam persiapan menghadapi Inggris pada pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, Selasa malam ini, meskipun ia terpaksa absen dalam pertandingan pembuka timnya melawan Panama pekan lalu.

Ghana berhasil menang dalam pertandingan putaran pertama melawan Panama (1-0) dan mengumpulkan tiga poin pertama.

Barty dijadwalkan akan hadir di Pengadilan Kerajaan Southwark tahun depan setelah didakwa dengan lima tuduhan pemerkosaan dan satu tuduhan pelecehan seksual tahun lalu, serta dua tuduhan pemerkosaan tambahan yang diajukan pada Februari lalu.

Sementara itu, Partey, mantan pemain Arsenal dan kini bermain untuk Villarreal, membantah semua tuduhan yang ditujukan kepadanya.

Ketidakhadiran pemain berusia 33 tahun itu dalam kemenangan Ghana atas Panama di Toronto disebabkan oleh penolakan pihak berwenang Kanada untuk memberikan izin masuk ke negara tersebut, menurut surat kabar Inggris “Metro”.

Setelah permohonan visanya ditolak pada awalnya, Partey mengajukan permohonan darurat dalam upaya mendapatkan izin masuk ke Kanada.

Hakim mendengarkan banding tersebut, namun tetap berpegang pada keputusan awal untuk menolak permohonan visa.

Dokumen pengadilan kemudian menunjukkan bahwa Barty gagal mengungkapkan tuduhan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang ditujukan kepadanya saat mengajukan permohonan masuk ke Kanada sebelum dimulainya turnamen.

Sebuah pernyataan yang dibacakan di pengadilan juga mengungkapkan bahwa Barty berjanji akan berada di bawah pengawasan pejabat tim Ghana setiap saat selama masa tinggalnya yang direncanakan di Kanada.

Namun, Barty tidak akan menghadapi masalah serupa saat bertanding melawan Inggris di Boston, karena pejabat Amerika Serikat telah memberinya visa untuk masuk ke negara tersebut.

Dia juga akan tersedia untuk dipilih dalam pertandingan terakhir Ghana di Grup 12 melawan Kroasia di Philadelphia pada hari Sabtu.

Namun, meskipun Barti bebas bermain dalam sisa pertandingan Ghana di babak penyisihan grup, masalah yang sama akan muncul kembali jika mereka lolos ke babak gugur dan salah satu pertandingan mereka dijadwalkan berlangsung di Kanada.







