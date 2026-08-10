Penyerang asal Inggris, Harry Kane, bersiap memperpanjang masa baktinya bersama klub Jerman, Bayern Munich, untuk tiga musim tambahan, dalam langkah yang mencerminkan kemapanan penuhnya di Bavaria serta perubahan prioritas sepak bolanya untuk meraih lebih banyak gelar di level benua.

Surat kabar Inggris "The Times" mengungkapkan bahwa penyerang berusia 33 tahun itu diperkirakan akan memulai pembicaraan resmi dengan manajemen klub Bavaria pekan ini untuk memperpanjang kontraknya hingga tahun 2029, alih-alih tanggal berakhirnya saat ini pada 30 Juni 2027.

Kemapanan keluarga dan ketenangan jiwa

Sejak kedatangannya ke Jerman dengan tujuan meningkatkan perjalanan kariernya, Kane merasa benar-benar mapan di Munich, di mana ia merasa sangat nyaman bersama keluarganya di kota Bavaria tersebut.

Gajinya, yang saat ini ditaksir sekitar 25 juta euro per tahun, tidak diperkirakan akan mengalami kenaikan besar dalam kontrak baru, hal yang mengindikasikan bahwa keputusan tersebut lebih didorong oleh faktor olahraga dan personal ketimbang finansial.

Perubahan prioritas

Kemungkinan perpanjangan kontrak ini mencerminkan pergeseran yang jelas dalam prioritas sang mesin gol asal Inggris tersebut.

Sementara kepulangan ke Liga Primer Inggris sudah lama menjadi wacana sebagai sarana untuk melewati rekor Alan Shearer dalam pencetakan gol di Liga Inggris, berbagai laporan menyebutkan bahwa Kane kini lebih berfokus pada meraih lebih banyak gelar bersama Bayern Munich, terutama gelar Liga Champions Eropa yang tetap menjadi target utama baik bagi sang pemain maupun klub.

Angka-angka luar biasa

Kane telah mencatatkan angka-angka luar biasa sejak bergabung dengan Bayern, di mana ia meraih dua gelar Liga Jerman secara beruntun, dan sepanjang musim 2025-2026 saja mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan di seluruh kompetisi, hal yang menjadikannya salah satu penyerang paling berbahaya di Eropa serta salah satu alasan utama di balik keinginan Bayern untuk mengamankan jasanya untuk jangka waktu lebih lama.

Negosiasi diperkirakan akan tuntas dalam beberapa hari mendatang, dalam langkah yang akan memberikan Bayern Munich stabilitas lini serang yang dibutuhkan untuk tahun-tahun mendatang, sekaligus menjamin Kane melanjutkan perjalanan kariernya di salah satu klub terbesar Eropa.