Mengacu pada Mbappe, Regragui membela kegagalan penalti Brahim Diaz melawan Senegal

Walid Regragui, mantan pelatih timnas Maroko, mengungkapkan pendapatnya soal penalti yang gagal dieksekusi Ibrahim Diaz, pada menit-menit akhir final Piala Afrika antara Maroko dan Senegal.

Walid Regragui mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih timnas Maroko usai turnamen Piala Afrika 2025.

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Walid berkata, saat menjadi bintang tamu dalam podcast "Maroko" yang disiarkan di "Atheer": "Ada satu pertanyaan yang muncul di benak saya soal penalti Diaz, apakah ia akan mengeksekusinya dengan cara yang sama seandainya penalti itu dieksekusi pada saat itu juga atau setelah 15 menit dari saat diumumkan?".

Pertandingan saat itu terhenti sekitar seperempat jam akibat protes dan aksi para pemain Senegal yang menarik diri serta masuk ke ruang ganti, lalu kembali ke lapangan setelahnya.

Mantan pelatih Maroko itu mencontohkan penalti Kylian Mbappe yang gagal dieksekusi menghadapi Maroko dalam pertandingan Prancis melawan Maroko, pada Piala Dunia 2026.

Walid berkata: "Mbappe ketika mengeksekusi penalti menghadapi Bono dan gagal, ia mengeluh dan berkata kepada wasit bahwa jeda selama dua menit memengaruhi pikirannya, lalu bagaimana dengan pikiran Diaz ketika pertandingan terhenti 15 menit?".

Mengenai kata-kata yang ia sampaikan kepada Diaz setelah kegagalannya mengeksekusi penalti, Regragui menegaskan bahwa ia tidak memarahi sang pemain.

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Ia menutup: "Saya tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Saya cukup berkata kepadanya: Nak, apa yang terjadi akan mengajarkanmu banyak hal dan menjadikanmu pemain yang lebih kuat. Kamu harus belajar dari setiap pengalaman".