Dalam bukti baru yang menegaskan bahwa legenda Lionel Messi tak mengenal batasan waktu, rekan seperjuangannya, Rodrigo De Paul, angkat bicara untuk menutup pintu perdebatan seputar penghargaan Ballon d'Or, dengan menganggap bahwa penobatan "Si Kutu" untuk kesembilan kalinya adalah hal yang sudah pasti dan tak bisa dibantah.

Gelandang Inter Miami dan timnas Argentina itu menilai bahwa apa yang dipersembahkan kaptennya di Piala Dunia terakhir membuatnya berada di atas segala perbandingan, meski telah menginjak usia 39 tahun.

Messi tampil dengan turnamen yang luar biasa dari segala ukuran, di mana ia menjadi kata kunci dalam mengantarkan timnas Argentina ke partai final, setelah mencetak 8 gol dan menciptakan 4 assist dalam 8 pertandingan, hingga memimpin Tango menuju mimpi baru.

Ketajaman Messi kian dilengkapi pada hari Kamis dengan pencapaian bersejarah baru, setelah ia mengangkat trofi ke-49 dalam kariernya yang legendaris, menyusul kemenangannya meraih gelar Piala Champions.

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Persaingan nominasi belakangan ini berlangsung antara bintang Real Madrid Kylian Mbappe, dan wonderkid Barcelona Lamine Yamal, tetapi De Paul mengabaikan semua itu dan menjagokan rekan seperjuangannya.

Ketika ditanya soal siapa peraih Ballon d'Or, De Paul tak ragu menjawab dengan penuh ketegasan, katanya: "Bagi saya, tidak ada ruang untuk berdebat dalam hal ini. Belum pernah ada seorang pun yang mencapai pencapaian seperti ini di Piala Dunia. Dan Leo melakukannya di usia 39 tahun!".

Bintang lini tengah Argentina itu menambahkan: "Ia telah bersaing dengan para pemain terkuat dari berbagai era, dan menjadi pemain terbaik di Piala Dunia. Tak ada keraguan soal itu".

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Dengan demikian, Messi mungkin akan kembali menuliskan sejarah, ketika peraih penghargaan bergengsi Ballon d'Or diumumkan pada 26 Oktober mendatang, di mana ia berupaya meraihnya untuk kesembilan kalinya dalam kariernya yang tak berkesudahan.