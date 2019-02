Menepi Enam Pekan, Jasper Cillessen Lewatkan El Clasico

Jasper Cillesen dipastikan absen di dua pertandingan semi-final Copa del Rey, di mana Barcelona melawan Real Madrid setelah divonis absen enam pekan gara-gara cedera betis.

Cillessen menjadi bintang dalam comeback spektakuler Blaugrana lawan Sevilla di perempat-final tengah pekan kemarin, dengan membuat penyelamatan krusial dari Andre Silva dan menggagalkan penalti Ever Banega.

Sebagai andalan Barca di ajang copa, kiper asal Belanda ini seharusnya mengisi pos penjaga gawang pada duel El Clasico kontra Madrid di Camp Nou pada Rabu mendatang.

[INJURY NEWS] In training today the first team player @JasperCillessen tore a muscle in his right calf and he will now be out for around six weeks pic.twitter.com/TXvLXy92i2