Menentukan sikap Neymar terkait laga melawan Maroko

Tim nasional Brasil sedang dilanda kekhawatiran yang mendalam, tiga hari menjelang pertandingan pembuka mereka di Piala Dunia 2026 melawan Maroko.

Tim asuhan Carlo Ancelotti terus menjalani persiapan di Morristown, New Jersey, namun tanpa Neymar.

Penyerang Brasil itu kembali absen dalam latihan tim kemarin, dan meskipun beberapa media menyebutkan bahwa ia akan kembali ke lapangan, hal itu kini tampaknya semakin tidak mungkin.

Situs "Foot Mercato" melaporkan bahwa Neymar masih dalam proses pemulihan dari cedera yang dialaminya saat bermain untuk Santos, dan laporan menunjukkan bahwa ia kemungkinan besar akan absen dalam pertandingan melawan Maroko.

Selain itu, partisipasinya dalam dua pertandingan berikutnya melawan Haiti dan Skotlandia masih belum pasti.

Hal ini merupakan pukulan telak bagi Brasil, meskipun absennya dia dari pertandingan-pertandingan tersebut belum dikonfirmasi.

Federasi Sepak Bola Brasil telah mengeluarkan pernyataan mengenai Neymar yang berbunyi: "Neymar menjalani pemindaian MRI pada hari Senin ini, dan hasil pemeriksaan menunjukkan pemulihan yang baik sesuai dengan standar yang diharapkan."

Pernyataan tersebut menambahkan: "Neymar akan melanjutkan proses pemulihan yang telah direncanakan oleh komite medis tim nasional Brasil."