Menentukan sikap Courtois menjelang dimulainya musim baru

Thibaut Courtois menjadi sorotan utama tadi malam ketika Spanyol mengalahkan Belgia untuk melaju ke semifinal Piala Dunia 2026, berkat gol di menit-menit akhir dari Mikel Merino (2-1). Gol tersebut tercipta akibat kesalahan dalam menghalau bola oleh kiper Sen Laminz, yang menggantikan Courtois di pertengahan babak kedua setelah kiper Real Madrid itu mengalami cedera selama pertandingan.

Kesalahan Laminz itu membuat Belgia harus membayar mahal, karena Spanyol berhasil mempertahankan keunggulan tipisnya. Dan yang memperburuk keadaan bagi Real Madrid, dilaporkan bahwa Courtois mungkin akan absen selama 4 hingga 8 minggu akibat cedera barunya.

Namun, menurut surat kabar “Mundo Deportivo”, kiper yang saat ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia itu mengalami masalah otot, yang memicu kekhawatiran bahwa ia mungkin akan absen pada awal musim depan.

Andrei Lunin sempat menjadi kandidat sebagai kiper utama Real Madrid, setidaknya pada tahap awal musim depan, namun laporan tersebut menyebutkan bahwa Courtois akan dapat kembali tepat waktu dan tampil bersama Real Madrid saat musim dimulai bulan depan.

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Klub Kerajaan ini dijadwalkan memulai musimnya pada 17 Agustus, dengan menghadapi Real Sociedad, meskipun pertandingan tersebut diperkirakan akan ditunda karena sejumlah pemain klub tersebut lolos ke semifinal Piala Dunia.

Hal ini menjadi dorongan besar bagi Real Madrid yang berupaya memperkuat lini pertahanannya setelah penunjukan José Mourinho.

Klub Kerajaan ini sebenarnya telah memperkuat barisan pertahanannya dengan merekrut tiga pemain pada musim panas ini, sementara Mourinho berupaya mendatangkan seorang bek tengah lagi. Kehadiran seorang kapten seperti Courtois seharusnya menambah kepercayaan diri bagi barisan pertahanan yang akan tampil dengan formasi yang benar-benar baru, dengan para pemain yang belum pernah bermain bersama sebelumnya.

Selain kepemimpinannya, Courtois membawa kualitas yang sangat dibutuhkan di bawah mistar gawang, meskipun kiper cadangannya, Lunin, juga tidak tampil buruk.

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