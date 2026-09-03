Dewan direksi klub Barcelona menetapkan tanggal 19 September sebagai jadwal penyelenggaraan rapat umum reguler dan luar biasa, yang akan digunakan untuk memberikan suara terkait sebuah persoalan yang sangat penting, yakni pendanaan proyek "Espai Barça" untuk stadion baru Spotify Camp Nou.

Pada hari itu, para delegasi dari anggota klub akan berkumpul untuk memberikan suara, khususnya untuk memberikan lampu hijau bagi peningkatan kredit yang dialokasikan untuk mendanai proyek Espai Barça dan Spotify Camp Nou yang baru.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa dalam rapat umum reguler tersebut akan dilakukan, seperti biasa, pengesahan penyelesaian keuangan untuk tahun fiskal sebelumnya, di samping persetujuan anggaran musim 2026-2027, yang juga diperkirakan akan mencatatkan angka rekor.

Selain mengumumkan tanggal resmi rapat umum, Barcelona mengumumkan bahwa mereka telah menutup "untuk musim ketiga secara beruntun, tahun fiskal dengan hasil operasional yang positif".

Bahkan, musim ini ditandai dengan pencatatan rekor baru dalam hal pendapatan, setelah klub untuk pertama kalinya melampaui ambang batas satu miliar euro.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada pencapaian angka-angka tersebut adalah pemanfaatan dan pengoperasian Spotify Camp Nou.

Barcelona telah meningkatkan keuntungannya seiring kepulangan mereka ke Spotify Camp Nou, namun demikian mereka tetap membutuhkan peningkatan kredit untuk menyelesaikan seluruh perubahan dan pekerjaan yang dibutuhkan.

Para delegasi akan menyampaikan pandangan mereka dan memberikan suara atas poin-poin yang diajukan. Selain itu, juga harus disahkan penunjukan para anggota dewan direksi yang tidak mengundurkan diri dari jabatan mereka bersama Joan Laporta untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, yaitu Rafael Yuste, Josep Cubells, Alfons Castro, Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbàs, Joan Solé, dan Sisco Pujol.

Seperti biasa, selama rapat umum akan dibuka sesi tanya jawab untuk membahas berbagai persoalan, meskipun aspek ekonomi akan mendapat perhatian besar selama pertemuan tersebut.

Di sisi olahraga, akan disampaikan pula penjelasan-penjelasan yang diperlukan setelah penutupan bursa transfer musim panas yang sangat istimewa, yang memungkinkan klub untuk membentuk skuad pemain dengan daya saing penuh.

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