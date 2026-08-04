MENDESAK: Pernyataan Resmi dari Trabzon soal Transfer Mohamed Salah

Klub Trabzonspor mengumumkan pada Selasa malam ini bahwa mereka memulai negosiasi resmi untuk mendatangkan bintang Mesir, Mohamed Salah, dalam langkah yang bisa membuka jalan bagi terwujudnya salah satu transfer paling menonjol di bursa transfer.

Klub Turki tersebut mengatakan dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan melalui akun resminya di platform "X": "Negosiasi mengenai kepindahan Mohamed Salah ke klub kami telah dimulai."

Trabzonspor tidak mengungkapkan detail tambahan apa pun terkait negosiasi tersebut, baik mengenai nilai transfer yang mungkin terjadi, durasi kontrak, maupun tahap yang telah dicapai dalam pembicaraan antara kedua belah pihak.

Beberapa menit sebelumnya, akun resmi Trabzonspor mempublikasikan sebuah video yang menampilkan tiga Piramida Mesir, sebagai isyarat akan dekatnya kesepakatan dengan Salah.

Para penggemar sepak bola menantikan perkembangan dari isu ini dalam beberapa hari mendatang, untuk mengetahui apakah negosiasi tersebut akan berujung pada kesepakatan resmi yang membawa kapten timnas Mesir itu menjalani petualangan baru di Liga Turki.